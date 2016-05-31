27国将参加2016环太平洋军事演习

哈通社阿斯塔纳6月1日电 据美国媒体报道，美国海军正式宣布，第25届环太平洋军事演习（RIMPAC）预计将于今年6月30日至8月4日在夏威夷群岛和加利福尼亚州及其附近地区举行。包括美国和中国在内27个国家、45艘船舰、5艘潜水艇、200多架飞机和25000名人员将参加这一世界上规模最大的国际海上军演。

2016年的环太平洋军事演习的主题是"能力、应力、伙伴"。美国海军第三舰队5月31日的新闻稿说，参加演习的各国军队将演练并展示军队的海上能力和灵活性，这些能力包括救灾、海上安全合作、制海和复杂作战等。实战演练项目包括两栖作战、射击、导弹、反潜和防空演习等。

参加今年演习的军队来自澳大利亚、巴西、文莱、加拿大、智利、哥伦比亚、丹麦、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、中国、秘鲁、韩国、菲律宾、新加坡、泰国、汤加、英国和美国。

这将是巴西、丹麦、德国和意大利首次参加这一演习。中国于2014年首次派遣实兵参演。

2016年环太平洋军演由美军太平洋舰队主办，美国海军第三舰队司令、海军中将诺拉·泰森（Vice Adm. Nora Tyson）担任联合特遣队指挥官。其他主要领导职位由加拿大、日本、澳大利亚和新西兰等国的军官担任。