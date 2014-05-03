阿富汗发生山体滑坡 官员称或致2700人死亡(组图)

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网5月3日消息，综合报道，当地时间2日上午11点左右，位于阿富汗东北部巴达赫尚省的一处偏远山区发生山体滑坡，大量碎石和泥土涌入一座村庄，已经造成数百人死亡，超过两千人失踪。该省省长估计，此次山体滑坡可能会造成2700人死亡。

伤亡人数可能惊人

巴达赫尚省副省长拜达尔（Gul Mohammad Baidaar）说："今天在1个小时内荷波巴利克村（Hobo Barik）连续发生2次山体滑坡。"

省长阿迪卜（Shah Waliullah Adeeb）则透露，发生山体滑坡后，多达2000人失踪。他说，这场山体滑坡掩埋了约300户人家--约占整个村户的三分之一。

他还援引当地部落老者和区委会成员的话说，发生山体滑坡时，当地正在举行一场婚礼。

阿迪卜说，当第二次山体滑坡来袭时，有将近600名来自附近村庄的人正在进行救援。

阿迪卜说可能会有2700人死亡--这项死亡人数的估计基于被埋房屋的数量、参加婚礼的人数和前来施救却不幸遭到掩埋的人数。

救援行动已经展开

联合国方面2日证实，阿富汗东北部巴达赫尚省当天发生的山体滑坡目前已经造成至少350人死亡。但联合国驻阿富汗发言人盖塔尼斯也承认，随着搜救行动的进行，死亡人数可能会上升。

联合国阿富汗支助团发表声明说，这次山体滑坡造成了严重人员和财产损失，除了造成大规模人员死亡外，还造成更多的人无家可归。

声明还说，北约部队同阿富汗军队进行了接触，也已经介入救灾工作。

目前，阿富汗救援队已经抵达灾区展开救援，数千人被疏散至安全地带，阿富汗当局向灾民发放了毛毯和帐篷等救灾物资。

失踪人员生还希望渺茫

联合国的声明称，通往灾区的公路损毁情况并不十分严重，目前救援人员可以利用公路进入灾区。

但是救援行动仍面临巨大困难--巴达赫尚省省长省长阿迪卜透露，冲到地面的碎石和泥土厚达25至30米。

而且当地已经多日大雨。雨夹雪的天气造成路面无法承载大型救援设备的重量。

一名在喀布尔的联合国代表称："鉴于此次山体滑坡的规模，没有先进的设备根本无法找到尸体。"

巴达赫尚省一名发言人称："山崩的规模如此之大，我们很难相信会有人生还。"