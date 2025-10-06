托卡耶夫总统向别克特·阿塔诞辰275周年致贺信

据曼格斯套州新闻处消息，为纪念别克特·阿塔及其精神导师乔尔彭·阿塔，托布克特地区举办了为期两天的系列庆祝活动。此次盛会吸引了来自全国各地及境外的逾一万名来宾。

Фото: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

庆典上，州长努尔达乌列特·科伊勒拜代表总统向公众宣读了贺信。托卡耶夫在信中指出，别克特·阿塔·米尔扎古勒吾勒是民族精神史上的杰出人物，他将一生奉献于启迪民智、弘扬善念，并以伟大思想家和传奇圣人之名被整个哈萨克民族及兄弟国家所敬仰。

Фото:Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Фото: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

总统强调，目前政府正按照其指示，推动将地下清真寺及该地区其他历史遗址列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。他表示，别克特·阿塔所倡导的仁爱精神与文化价值是民族的无价之宝，保护并将其传承给后代是共同的责任。

庆典期间，来自议会、学术界、社会及文化界代表、青年群体等嘉宾纷纷出席。与会者还前往乔尔彭·阿塔和别克特·阿塔清真寺进行参拜。活动中举办了赛马、民族式摔跤、举石等传统体育项目比赛，并搭建了百余顶毡房供来宾休息和用餐。

庆典还包括内容丰富的文化节目：在“思想交流”环节中，知名人士就国家团结与精神传承等话题分享了见解；同时，传统艺术晚会为观众带来了深刻的精神体验。所有活动均由赞助方出资举办。

Фото: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Фото: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

【编译：达娜】