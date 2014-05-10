中国影子银行规模约27万亿

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，中国影子银行的规模到底有多大？各个机构、各路专家都众说纷纭。昨天，中国社会科学院金融所、社会科学文献出版社共同在京发布了《金融监管蓝皮书：中国金融监管报告(2014)》称：中国影子银行体系所涉及的非传统信贷融资规模大致为27万亿元，占银行业资产比例为19%。

中国社会科学院金融研究所副所长胡滨表示，可以从三个层次来定义中国的影子银行体系。第一个层次是最狭义的影子银行体系，以是否接受监管为依据。第二个层次是狭义的影子银行体系，对应的是银行体系之外的信用中介及活动。第三个层次是广义的影子银行体系，是狭义的范畴再加上银行体系之内的非传统信贷融资。 最狭义的影子银行体系所涉及的非传统信贷融资产品包括：民间借贷、第三方理财、网络信贷融资、无备案私募股权基金、小额贷款、融资性担保等。报告大致估算最狭义影子银行体系所涉及的非传统信贷融资的规模大致为6万亿元。 狭义的影子银行体系所涉及的非传统信贷融资产品，除了最狭义影子银行体系之外，还包括：理财、信托、财务公司、货币市场基金、代客资产管理、基金保险（放心保）等子公司融资性业务、资产证券化等，进行必要的剔除和区分后，这部分大概是14.6万亿元，加上最狭义部分，狭义的影子银行体系大约为21万亿元。 广义的影子银行体系所涉及的非传统信贷融资产品除了狭义影子银行体系之外，还包括同业以及很小部分信用证、汇票及代付等银行体系之内的非传统信贷融资及其创新方式，统计上大致可以只考虑同业业务。 胡滨表示，影子银行风险极易引发系统性金融风险。内在关联性和传染性将是中国金融体系系统性风险的最大隐患，是中国金融体系的最大的风险环节。在同业业务高速扩张的背景下，影子银行的风险将首先表现为资金市场的流动性危机。一旦拆借市场爆发风险，高度依赖批发性资金市场的银行或其他金融机构将遭遇流动性危机，进而引发违约及信用危机，最后可能导致银行体系危机。2013年6月20日的"钱荒"事件就是影子银行典型的风险信号。