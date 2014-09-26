阿拉木图州将向苏-27战机遇难飞行员家属赠与住宅 发放抚慰金

哈通社塔尔迪库尔干9月25日电，今天阿拉木图州州长阿曼迪克•巴塔洛夫怀着沉痛心情来到23日夜间失事的苏-27战机遇难飞行员叶尔兰•纳瓦诺夫家里，悼念遇难者，向他的遗孀马格丽怕•萨尔克托娃表示深切慰问。

巴塔洛夫说，叶尔兰•纳瓦诺夫的牺牲是哈萨克斯坦空军的一大损失，人民不会忘记英雄，英雄将永远活在人民心中。 巴塔洛夫表示，阿拉木图州政府将为遇难者家属赠与一套房产和发放200万坚戈的抚慰金。 离开叶尔兰•纳瓦诺夫家属后，巴塔洛夫一行前往另一名遇难飞行员丹尼斯•格尔布诺夫家，慰问其家属。 据悉，叶尔兰•纳瓦诺夫有4个未成年孩子，丹尼斯•格尔布诺夫有两子。 23日夜间20时42分，一架苏-27战机从塔尔迪库尔干空军基地起飞后与基地失去联系。阿拉木图州紧急情况部立即出动警力展开搜救工作，并在阔科苏县江阿勒科村15公里处发现战机残骸。飞机碎片散落500米半径范围内。根据最新消息，搜救人员已发现飞行员格尔布诺夫和纳瓦诺夫的尸体碎片，飞机两个黑匣子也于昨日被找到。国防部称，将在调查委员会完成调查工作后，公布确切的事故原因和调查报告。（编译：林海）