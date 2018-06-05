27年前的访华之旅--纳扎尔巴耶夫总统首次对外访问

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫从政历程中首次对外访问，是在27年前，目的地为中国。

值得铭记的这一历史性访问取得了丰硕的成果，当时两国间提出的各类问题和建议，如今都得到了解决，哈萨克斯坦与中国之间的关系也在今天提升到了战略伙伴的高度。



首次访问时间是在1991年7月，纳扎尔巴耶夫总统对中国的这一友谊访问之旅在路上花费的时间达40个小时，其中20个小时是在飞机上度过的。



访问期间，总统同时任中国国家主席江泽民，以及中国政府、北京市政府还有新疆维吾尔自治区政府代表举行了会面，并参观了多座城市和大型企业。



正是在此次访问当中，两国领导人就重振丝绸之路，建立过境哈萨克斯坦联通太平洋与欧洲的多式联运通道达成了共识。

双方当时还谈及了建立连接伊朗高原的铁路线的方案。



当然，此行中在乌鲁木齐与当地哈萨克族同胞的会面，也同样令人映像深刻。



在当地哈萨克同胞的强烈请求下，总统在乌鲁木齐逗留了24个小时。



总统在行程结束，即将返回哈萨克斯坦时对当地哈萨克同胞表示："作为全世界哈萨克人的祖国，哈萨克斯坦的大门对所有哈萨克人永远敞开。"



【作者：马赫萨特·萨德克 编译：木合塔尔·木拉提】