哈萨克斯坦逾2.7万个公共设施完成无障碍改造
（哈萨克国际通讯社讯）截至2025年底，哈萨克斯坦在推进无障碍环境建设方面取得阶段性成果，全国已有 27 307个社会基础设施对象完成无障碍改造，超出原定计划目标，约占相关设施总数的64%。
为切实保障残疾人合法权益、营造包容性社会环境，哈萨克斯坦正在实施多项中长期政策举措，包括 2025—2030年包容性政策构想、阿玛纳特党 2023—2027年路线图，以及在国家元首指示下推进的 “与人民同行”项目。
根据阿玛纳特党路线图规划，2023—2027年期间，将对纳入“无障碍互动地图”的 4万余个设施逐步实施适配改造，并按年度推进：2023年完成20%，2024年达40%，2025年60%，2026年80%，2027年实现100%全覆盖。
原计划到2025年底全国完成 25 740个设施的改造，但各地区执行力度加大，实际完成数量达到 27 307个，显著高于既定目标。
在已完成改造的设施中，涵盖残疾人各类需求的对象主要包括：
-
医疗机构：4 479个
-
教育机构：9 008个
-
文化设施：2 146个
-
商业与服务设施：5 213个
-
国家及准国家机构：3 994个
-
其他设施：2 467个
从地区分布看，完成无障碍改造设施数量较多的地区包括：
-
阿拉木图市：5 546个
-
突厥斯坦州：2 285个
-
克孜勒奥尔达州：1 567个
-
阿特劳州：1 440个
-
西哈州：1 358个
此外，阿斯塔纳市完成809个，奇姆肯特市1 401个；乌勒套州目前完成数量相对较少，为135个。
第一类残疾人士达斯坦·劳尚别科夫表示，无障碍环境的持续扩大不仅改善了生活条件，也反映出社会观念的积极变化。他指出，如今越来越多的企业和设施业主开始真正理解包容性的重要意义，不再局限于安装坡道，而是更加重视建筑内部的系统性便利和舒适度。这种变化，使残疾人能够更加平等地出行、工作和休闲。
2025年，在国家监管框架下，社会保障领域监管与监督委员会各地区分支机构共对 1 176个社会基础设施对象开展检查，涉及公共管理、医疗、社会保障、文化、个体经营和商业等多个领域。
其中：
-
预防性检查：322次
-
计划外检查：476次
-
根据检察机关要求开展的检查：369次
检查结果显示，共下达 597份整改通知，并对 414起违法行为处以行政罚款，罚款总额超过 9 600万坚戈。
相关部门强调，在预防性检查中，如属首次发现违规行为，原则上仅下达整改通知，不直接追究行政责任；若未在规定期限内完成整改，将依法处以罚款。
【编译：达娜】