哈萨克斯坦逾2.7万个公共设施完成无障碍改造

为切实保障残疾人合法权益、营造包容性社会环境，哈萨克斯坦正在实施多项中长期政策举措，包括 2025—2030年包容性政策构想、阿玛纳特党 2023—2027年路线图，以及在国家元首指示下推进的 “与人民同行”项目。

根据阿玛纳特党路线图规划，2023—2027年期间，将对纳入“无障碍互动地图”的 4万余个设施逐步实施适配改造，并按年度推进：2023年完成20%，2024年达40%，2025年60%，2026年80%，2027年实现100%全覆盖。

原计划到2025年底全国完成 25 740个设施的改造，但各地区执行力度加大，实际完成数量达到 27 307个，显著高于既定目标。

在已完成改造的设施中，涵盖残疾人各类需求的对象主要包括：

医疗机构：4 479个

教育机构：9 008个

文化设施：2 146个

商业与服务设施：5 213个

国家及准国家机构：3 994个

其他设施：2 467个

从地区分布看，完成无障碍改造设施数量较多的地区包括：

阿拉木图市：5 546个

突厥斯坦州：2 285个

克孜勒奥尔达州：1 567个

阿特劳州：1 440个

西哈州：1 358个

此外，阿斯塔纳市完成809个，奇姆肯特市1 401个；乌勒套州目前完成数量相对较少，为135个。

第一类残疾人士达斯坦·劳尚别科夫表示，无障碍环境的持续扩大不仅改善了生活条件，也反映出社会观念的积极变化。他指出，如今越来越多的企业和设施业主开始真正理解包容性的重要意义，不再局限于安装坡道，而是更加重视建筑内部的系统性便利和舒适度。这种变化，使残疾人能够更加平等地出行、工作和休闲。

2025年，在国家监管框架下，社会保障领域监管与监督委员会各地区分支机构共对 1 176个社会基础设施对象开展检查，涉及公共管理、医疗、社会保障、文化、个体经营和商业等多个领域。

其中：

预防性检查：322次

计划外检查：476次

根据检察机关要求开展的检查：369次

检查结果显示，共下达 597份整改通知，并对 414起违法行为处以行政罚款，罚款总额超过 9 600万坚戈。

相关部门强调，在预防性检查中，如属首次发现违规行为，原则上仅下达整改通知，不直接追究行政责任；若未在规定期限内完成整改，将依法处以罚款。

【编译：达娜】