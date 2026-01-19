中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:15, 19 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦逾2.7万个公共设施完成无障碍改造

    （哈萨克国际通讯社讯）截至2025年底，哈萨克斯坦在推进无障碍环境建设方面取得阶段性成果，全国已有 27 307个社会基础设施对象完成无障碍改造，超出原定计划目标，约占相关设施总数的64%。

    无障碍环境
    Фото: gov.kz

    为切实保障残疾人合法权益、营造包容性社会环境，哈萨克斯坦正在实施多项中长期政策举措，包括 2025—2030年包容性政策构想、阿玛纳特党 2023—2027年路线图，以及在国家元首指示下推进的 “与人民同行”项目。

    根据阿玛纳特党路线图规划，2023—2027年期间，将对纳入“无障碍互动地图”的 4万余个设施逐步实施适配改造，并按年度推进：2023年完成20%，2024年达40%，2025年60%，2026年80%，2027年实现100%全覆盖。

    原计划到2025年底全国完成 25 740个设施的改造，但各地区执行力度加大，实际完成数量达到 27 307个，显著高于既定目标。

    在已完成改造的设施中，涵盖残疾人各类需求的对象主要包括：

    • 医疗机构：4 479个

    • 教育机构：9 008个

    • 文化设施：2 146个

    • 商业与服务设施：5 213个

    • 国家及准国家机构：3 994个

    • 其他设施：2 467个

    从地区分布看，完成无障碍改造设施数量较多的地区包括：

    • 阿拉木图市：5 546个

    • 突厥斯坦州：2 285个

    • 克孜勒奥尔达州：1 567个

    • 阿特劳州：1 440个

    • 西哈州：1 358个

    此外，阿斯塔纳市完成809个，奇姆肯特市1 401个；乌勒套州目前完成数量相对较少，为135个。

    第一类残疾人士达斯坦·劳尚别科夫表示，无障碍环境的持续扩大不仅改善了生活条件，也反映出社会观念的积极变化。他指出，如今越来越多的企业和设施业主开始真正理解包容性的重要意义，不再局限于安装坡道，而是更加重视建筑内部的系统性便利和舒适度。这种变化，使残疾人能够更加平等地出行、工作和休闲。

    2025年，在国家监管框架下，社会保障领域监管与监督委员会各地区分支机构共对 1 176个社会基础设施对象开展检查，涉及公共管理、医疗、社会保障、文化、个体经营和商业等多个领域。

    其中：

    • 预防性检查：322次

    • 计划外检查：476次

    • 根据检察机关要求开展的检查：369次

    检查结果显示，共下达 597份整改通知，并对 414起违法行为处以行政罚款，罚款总额超过 9 600万坚戈。

    相关部门强调，在预防性检查中，如属首次发现违规行为，原则上仅下达整改通知，不直接追究行政责任；若未在规定期限内完成整改，将依法处以罚款。

    【编译：达娜】

    标签:
    社会保障 社会
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读