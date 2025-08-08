近27万人在Skills Enbek平台完成职业培训

目前，平台注册用户总数达809,800人，其中311,100人在2025年注册。自平台运行以来，累计678,100人完成了培训课程。

在45,200名接受培训的失业人员中，约12,400人主要来自突厥斯坦州、克孜勒奥尔达州、库斯塔奈州及奇姆肯特市的青年群体。

自平台上线以来，开发者已推出涵盖多个领域的1,000多门课程，其中340门为免费课程。此外，平台还提供与Courstore、Fluent Education及Yandex哈萨克斯坦合作开发的课程，用户可通过这些课程转至其他教育平台继续学习。

课程时长从1小时至72小时不等。

7月最受欢迎的课程包括：《职业起点：如何使用电子劳动力交易所》、《收银员》、《保险代理》、《为行动不便人士提供陪护的个人助理职业课程》以及《酒店销售部门建设》。

【编译：木合塔尔·木拉提】