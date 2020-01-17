突厥斯坦古城的历史或许可以追溯到2800年前

哈通社/奇姆肯特/1月17日 – 联合国教科文组织特使、知名考古学家迪米特里·瓦彦京16日访问突厥斯坦市，与该市市长拉希德·阿尤珀夫及玛尔古兰考古研究所所长包尔詹·巴依塔纳耶夫等举行了会晤。

会谈中，突厥斯坦市市长拉希德·阿尤珀夫指出，根据现有的考古发现，可以相信突厥斯坦古城的历史并非过去认为的1500年，而是在2200年前便已经在这里形成了最初的城市聚落。但他同时强调，这一推测并非定论。

市长还表示，从一些历史记录来看，甚至不排除城市历史超过2800年的猜测，即这座城市的历史与撒马尔罕等古城相仿。

据其介绍，有关部门已经向联合国教科文组织提交了相关的证明文件，2021年联合国教科文组织将组织100多位专业人士组成的专家组，对相关证据进行审核。

玛尔古兰考古研究所所长包尔詹·巴依塔纳耶夫表示，目前学术界普遍认可突厥斯坦古城在1500年前便已建立。但他同时指出，对这座古城的历史，仍有许多值得研究的地方。古代的萨克人（斯基泰人）许多部落曾在这片土地生活，留下了大量遗迹。

联合国教科文组织特使、国际中亚研究院院长迪米特里·瓦彦京表示，市政当局对历史和文化领域研究的支持是值得肯定的。明确突厥斯坦的城市历史，不仅对于哈萨克斯坦，对国际社会而言都具有非常重要的意义。

他指出，突厥斯坦拥有举世闻名的历史文化遗迹——亚萨维陵寝。而这座城市中还有许多历史遗迹等待着研究和发现。相关的研究也将进一步带动整座城市的人文、旅游领域的不断发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】