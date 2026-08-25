哈萨克斯坦养老金储蓄达28.35万亿坚戈 平均月领取额近3.9万坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦统一累计养老基金消息，截至2026年8月1日，全国养老金储蓄总额达到28.35万亿坚戈，较一年前增加3.5万亿坚戈，增幅为14.1%。

其中，强制性养老缴费形成的储蓄占比最大，达到26.31万亿坚戈，同比增长11.4%。

由强制性职业养老缴费形成的储蓄超过7515.6亿坚戈，同比增长6.6%；自愿养老缴费形成的储蓄达到104.1亿坚戈，同比增长14.9%。

自2024年1月1日起实施的雇主强制养老缴费增长较快，截至今年8月1日累计达到1.274万亿坚戈，较一年前增长约1.5倍，即达到去年同期的2.5倍。

2026年前7个月，进入个人和条件性养老账户的各类养老缴费总额达到2.127万亿坚戈，同比增长15.7%。

其中，强制性养老缴费为1.631万亿坚戈，同比增长8.1%；强制性职业养老缴费为876.9亿坚戈，同比增长11%；雇主强制养老缴费达到4075.3亿坚戈。

同期，计入储户账户的净投资收益达到1.233万亿坚戈。

2026年1月至7月，统一累计养老基金各类养老金支付以及向保险机构的转账总额达到1.084万亿坚戈。

其中，达到退休年龄后的养老金支付总额为1709.5亿坚戈。按照统一累计养老基金支付计划，达到退休年龄人员的平均每月养老金领取额为38993坚戈。

此外，今年以来，用于改善住房条件和医疗支出的养老金一次性提取额达到4352亿坚戈；遗产继承支付为630.6亿坚戈；因永久移居境外而提取的金额为281.3亿坚戈；向残障人士支付20.5亿坚戈；丧葬费用支付55.6亿坚戈。

同期，向保险机构转移的养老资金达到3785.6亿坚戈。

截至8月1日，统一累计养老基金各类养老账户总数达到1889万个，过去12个月增加112万个，同比增长6.3%。

其中，个人养老账户数量为1284万个，包括1139万个强制性养老缴费账户、78.95万个强制性职业养老缴费账户和46.37万个自愿养老缴费账户。

用于记录雇主强制养老缴费的条件性养老账户数量则达到606万个。