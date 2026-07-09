288名海外哈萨克族少年开启寻根之旅 “阿塔梅肯”国际儿童大会开幕

该项目由哈萨克斯坦教育部支持，世界哈萨克人联合会负责组织实施。在为期两周的活动中，来自全球11个国家的288名哈萨克族裔儿童将在历史祖国参加丰富多彩的文化、教育和交流活动，开启一段难忘的寻根之旅。

Фото: Ризабек Нүсіпбек/Kazinform

大会期间，孩子们将走进布拉拜，感受当地秀美的自然风光，深入了解哈萨克民族的历史文化和精神传统。活动内容涵盖民族传统游戏、手工艺和艺术课程、体育比赛、创意交流活动以及教育考察等多个方面。组织方表示，希望借助这一平台，让海外哈萨克族儿童结识更多同龄伙伴，在交流互动中增进友谊，共同传承母语和民族文化。

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世界哈萨克人联合会第一副主席扎吾特别克·图尔斯别科夫在开幕式上表示，此类项目对于加强海外哈萨克族后代与祖国之间的联系具有重要意义。

—世界哈萨克人联合会最重要的使命，就是帮助孩子们与历史祖国建立联系，加深对民族根源的认同。项目刚启动时只有5名孩子参加，如今规模已扩大到288人。大家在这里相识、交流，这是一座连接未来的重要桥梁。今后，他们还有机会来到哈萨克斯坦接受教育，并为国家发展贡献自己的力量，-图尔斯别科夫说道。

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世界哈萨克人联合会主席顾问卡尔勒哈什·别克帕特沙克兹介绍说，该项目始于2003年，当时仅有7名儿童参与，如今已发展成为一项具有广泛影响力的国际交流活动。

—我们会从报名者中遴选出在各领域表现优秀、具有突出才能的孩子，可以说，每一位都是脱颖而出的优秀代表。举办这一活动的目的，就是帮助海外哈萨克族儿童进一步了解自己的民族，深入认识哈萨克的传统、语言、文化和民族精神。今年大会的一大亮点，是来自中国的青年阿肯将为孩子们展示哈萨克传统的‘阿依特斯’即兴弹唱艺术，-别克帕特沙克兹表示。

据了解，今年共有288名儿童参加大会，其中蒙古国70人、中国60人、乌兹别克斯坦50人、俄罗斯45人、吉尔吉斯斯坦35人、土库曼斯坦15人、土耳其4人、阿富汗和伊朗各3人、塔吉克斯坦2人，另有1名儿童来自欧洲国家。

据悉，哈萨克斯坦教育部每年都会专门设立专项名额，邀请海外哈萨克族儿童回到历史祖国参加夏令营等交流活动。世界哈萨克人联合会则负责参会人员遴选、证件办理、交通组织以及大会整体协调等具体工作。

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组织方表示，“阿塔梅肯”国际儿童大会不仅是一项重要的国际交流项目，也是海外哈萨克族青少年传承民族身份认同、增进与祖国情感联系、凝聚全球哈萨克族力量的重要平台。