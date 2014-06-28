仅28%美国人认同美国是最伟大国家

哈通社阿斯塔纳6月28日电，据中新社报道，美国著名民意调查机构皮尤研究中心发布的数据显示，仅有28%的美国人认同美国是全球最伟大国家，44%的民众不常为自己是一名美国人而感到"自豪"。这份报告引起美国国务院关注，其发言人27日表示"强烈不认同"不为美国感到自豪的人。

根据皮尤研究中心的调查结果，28%的受访者认为美国是全球最伟大的国家，58%的受访者认为美国只是最伟大的国家之一，另有12%的受访者认为一些国家比美国伟大。

调查结果显示，只有56%的受访者经常为自己是一名美国人而感到自豪，这一数字让美国福克斯电视台等多家主流媒体感到"吃惊"。国务院发言人玛丽•哈夫当天就这一结果表示，强烈不认同那些不为美国感到"自豪"的人们。

调查结果还显示，美国民众对政府的信任度创数年来新低。75%的受访者表示，从来没有、或者仅仅是有些时候信任联邦政府，只有24%的受访者表示一直信任联邦政府。在被问及对政府的评价时，19%的受访者表示"愤怒"，62%的受访者感到"挫败"，低至17%的受访者对联邦政府表示"满意"。

在外交和反恐政策方面，60%的受访者认为美国应该"少管闲事"，减少对海外事务的关注，集中解决国内的问题，仅有35%的受访者认为美国活跃参与全球事务对美国的未来有利。57%的受访者认为，对恐怖分子使用绝对压倒性的武力手段将导致仇恨情绪、带来更多恐怖行为，仅有37%的受访者认为应该对恐怖分子使用压倒性武力手段。在反恐与保护个人隐私问题上，74%的受访者表示不应该为了安全而放弃个人隐私。

皮尤研究中心此次调查于今年1至3月通过固定电话和手机展开，调查对象为全美10013名成年人士，正负误差为1.1个百分点。