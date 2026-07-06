28年跨越式发展：阿斯塔纳如何成长为哈萨克斯坦经济增长新引擎

（哈萨克国际通讯社讯）28年前的6月10日，哈萨克斯坦新首都举行国际揭幕仪式，此后8年间，这一天一直作为阿斯塔纳日庆祝。自2006年起，阿斯塔纳日正式调整至每年的7月6日。

从一座刚刚迁都的新兴城市，到如今成为国家政治、行政和经济中心，阿斯塔纳在不到30年的时间里完成了跨越式发展。如今，这座城市不仅是国家治理中心，也已成长为哈萨克斯坦最重要的经济增长极之一。

1998年，阿斯塔纳地区生产总值（GRP）仅占全国经济总量的3.49%；到2025年，这一比例已升至11.9%，27年间增长了3.4倍。这意味着，今天哈萨克斯坦每创造8坚戈国内生产总值，就有约1坚戈来自阿斯塔纳。

独立初期，哈萨克斯坦经济活动主要集中在阿拉木图和石油产区。1998年，阿拉木图占全国地区生产总值的17.9%，阿特劳州占13.6%，而阿斯塔纳仅占3.49%。经过20多年的发展，经济版图发生显著变化。2025年，阿拉木图以23.4%的占比继续位居全国第一，阿斯塔纳则以11.9%跃居第二，超过阿特劳州（10.4%）。

每10坚戈投资就有1坚戈流向阿斯塔纳

投资增长同样体现出首都经济活力。

2025年，全国固定资产投资总额达到23.49万亿坚戈，其中阿斯塔纳吸引投资2.515万亿坚戈，占全国总量的10.7%。换言之，全国固定资产投资中，每10坚戈就有超过1坚戈投向首都。

按投资规模排名，阿拉木图以2.548万亿坚戈（10.8%）位居第一，阿斯塔纳紧随其后，之后依次为阿特劳州（1.849万亿坚戈，7.9%）、突厥斯坦州（1.830万亿坚戈，7.8%）和卡拉干达州（1.445万亿坚戈，6.1%）。

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全国七分之一建筑投资在首都完成

建筑业是阿斯塔纳经济增长的重要支柱。

2026年1月至5月，全国完成建筑工程总额2.401万亿坚戈，其中阿斯塔纳完成3592亿坚戈，占全国14.9%，相当于全国每7坚戈建筑投资中，就有约1坚戈用于首都建设。

同期，阿拉木图完成2710亿坚戈，占11.2%；阿特劳州1720亿坚戈，占7.1%；卡拉干达州1595亿坚戈，占6.6%；突厥斯坦州1342亿坚戈，占5.6%。

住房建设同样保持高速增长。2026年前5个月，阿斯塔纳新建住宅交付面积达到156.4万平方米，高居全国首位。同期，阿拉木图交付117.9万平方米，阿拉木图州48.64万平方米，奇姆肯特市47.66万平方米，突厥斯坦州35.58万平方米。

批发和零售贸易规模均居全国第二

近年来，阿斯塔纳已发展成为全国最重要的商贸中心之一。

2025年，全国批发贸易总额达53.5万亿坚戈，其中阿斯塔纳完成8.8万亿坚戈，占16.4%，相当于全国每6坚戈批发贸易额中，就有约1坚戈来自首都。

批发贸易方面，阿拉木图占36.2%，排名第一；阿斯塔纳16.4%，位列第二；随后分别是阿特劳州（12.3%）、卡拉干达州（6.1%）和奇姆肯特市（5.4%）。

零售贸易同样如此。2025年，全国零售贸易额达到26.4万亿坚戈，其中阿斯塔纳实现3.8万亿坚戈，占14.3%，仅次于阿拉木图（33.7%）。卡拉干达州（7.1%）、东哈萨克斯坦州（5.3%）和奇姆肯特市（5.1%）分列其后。

换句话说，全国零售市场中，每7坚戈消费支出，就有约1坚戈发生在阿斯塔纳。

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服务经济和数字经济的重要中心

作为全国数字经济和现代服务业中心，阿斯塔纳在信息通信和服务业领域优势尤为突出。

截至2025年12月1日，首都共有18.77万条固定电话线路，其中居民用户12.96万条；互联网用户达到42.9万户，其中42.41万户使用固定宽带网络，高速宽带覆盖用户同样达到42.9万户。

2025年，阿斯塔纳住宿和餐饮服务业创造增加值3490亿坚戈，占全国35.1%，意味着全国每3坚戈住宿餐饮增加值中，就有超过1坚戈来自首都。

信息通信产业优势更加明显。2025年，该行业增加值达到1.095万亿坚戈，占全国总量的30%，即全国每3坚戈信息通信增加值中，就有约1坚戈由阿斯塔纳创造。

金融和保险服务业同样保持较高比重，2025年增加值达到7754亿坚戈，占全国13.3%。

全国每五家企业就有一家位于阿斯塔纳

企业数量是衡量城市经济活跃度的重要指标。

截至2025年，阿斯塔纳共有正常运营法人企业7.97万家，占全国43.69万家的18.2%，相当于全国每5家企业中，就有近1家位于首都。

其中，小型企业7.88万家，中型企业553家，大型企业373家，反映出首都经济以中小企业为主体的发展格局。

值得注意的是，1999年阿斯塔纳仅有4600家法人企业，而到2025年，这一数字已增长至7.97万家，27年间增长超过17倍。

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平均工资位居全国第二

2025年，阿斯塔纳职工平均月名义工资达到59.59万坚戈，仅次于阿特劳州，位居全国第二。

较高的收入水平主要得益于国家机关、国家公司总部、金融机构、国际组织以及高附加值现代服务业在首都高度集聚。

从政治中心迈向国家经济增长极

1998年，阿斯塔纳仅创造全国约三十分之一的经济总量；如今，这一比例已提升至约八分之一。

与此同时，全国10.7%的固定资产投资、14.9%的建筑工程、16.4%的批发贸易、14.3%的零售贸易、35.1%的住宿餐饮增加值、30%的信息通信增加值、13.3%的金融保险增加值以及18.2%的法人企业均集中于首都。

这些数据表明，经过近30年的发展，阿斯塔纳不仅成为哈萨克斯坦的政治和行政中心，也已成长为推动国家经济高质量发展的重要增长极，在投资、商贸、现代服务业和数字经济等领域发挥着越来越重要的引领作用。