总资产达29万亿美元 全球大型投资机构重新布局能源资产

（哈萨克国际通讯社讯）据路透社报道，在地缘政治风险加剧、人工智能快速发展以及对美元长期地位担忧升温的背景下，全球总资产规模达29万亿美元的主权财富基金和中央银行正重新调整投资策略，加大对能源资产、基础设施和黄金的配置力度。

报道称，能源资产再次成为主权财富基金和各国央行的战略投资方向。景顺（Invesco）开展的一项调查显示，80%的大型机构投资者认为，能源安全以及能源转型基础设施是增强投资组合韧性的关键领域。

值得注意的是，投资者关注的并不仅限于石油和天然气领域，还包括电网、可再生能源、储能系统、数据中心所需电力以及相关基础设施项目。随着全球能源需求再度增长，能源基础设施的重要性持续上升。

分析认为，乌克兰危机、中东局势紧张、贸易壁垒增加以及物流通道中断风险等因素，使大型投资机构意识到，仅依赖股票和债券的投资组合难以有效应对外部冲击。

与此同时，人工智能的发展进一步推动了这一趋势。人工智能模型训练和数据中心运营需要消耗大量电力，使能源基础设施从传统公用事业领域逐渐转变为支撑科技增长的关键基础。

景顺的数据显示，基础设施资产在主权财富基金投资组合中的占比已升至9%。

分析人士指出，能源供应和电价变化正成为影响人工智能产业发展的重要因素。如果电力供应不足或能源成本上升，人工智能基础设施建设成本也将随之增加，并可能对英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）以及OpenAI等科技企业的成本结构产生影响。