中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:52, 11 9月 2025 | GMT +5

    29.7万名哈萨克斯坦公民在Skills Enbek平台完成培训

    哈萨克国际通讯社讯）据劳动和社会保障部消息，自今年年初以来，已有29.74万人在 Skills Enbek 职业培训平台完成在线课程并获得证书，其中包括约4.75万名失业人员。

    29.7万名哈萨克斯坦公民在Skills Enbek平台完成培训
    Фото: Pixabay.com

    目前，平台注册用户总数达到82.76万人，仅2025年就新增32.89万人。平台运行以来，共有70.83万人完成学习。

    在已完成培训的失业人员中，约1.33万人主要来自突厥斯坦州、克孜勒奥尔达州，以及阿拉木图和奇姆肯特市的青年群体。

    截至目前，平台已发布超过1000门课程，其中340门免费。合作方包括 Courstore、Fluent Education 和 Yandex Kazakhstan 等，课程时长从1小时到72小时不等。

    8月最受欢迎的课程包括《电子劳动力交易所使用指南》《人力资源管理》《收银员》《保险代理人》以及《裁剪与缝纫》。

    平台旨在提高民众教育水平和职业技能，推动“终身学习”理念。学习者可自主选择语言和进度，完成课程并通过测试后将获得证书，证书会自动显示在 Enbek.kz 的简历中，方便雇主查看。

    自2023年12月起，课程也可通过 Enbek 手机应用学习，该应用已在 Google Play 和 App Store 上线。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 就业保障 就业
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读