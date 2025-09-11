29.7万名哈萨克斯坦公民在Skills Enbek平台完成培训

目前，平台注册用户总数达到82.76万人，仅2025年就新增32.89万人。平台运行以来，共有70.83万人完成学习。

在已完成培训的失业人员中，约1.33万人主要来自突厥斯坦州、克孜勒奥尔达州，以及阿拉木图和奇姆肯特市的青年群体。

截至目前，平台已发布超过1000门课程，其中340门免费。合作方包括 Courstore、Fluent Education 和 Yandex Kazakhstan 等，课程时长从1小时到72小时不等。

8月最受欢迎的课程包括《电子劳动力交易所使用指南》《人力资源管理》《收银员》《保险代理人》以及《裁剪与缝纫》。

平台旨在提高民众教育水平和职业技能，推动“终身学习”理念。学习者可自主选择语言和进度，完成课程并通过测试后将获得证书，证书会自动显示在 Enbek.kz 的简历中，方便雇主查看。

自2023年12月起，课程也可通过 Enbek 手机应用学习，该应用已在 Google Play 和 App Store 上线。

【编译：达娜】