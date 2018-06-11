"总统杯"国际拳击公开赛落幕 哈萨克斯坦获29枚奖牌

哈通社/阿斯塔纳/6月11日- 第六届"总统杯"国际拳击公开赛11日落幕。

哈萨克斯坦国家队共获得10枚金牌、7枚银牌及12枚铜牌。



其中，金牌获得者为我国男子选手铁穆尔塔斯•朱斯普夫（49公斤）、阿尼瓦尔•穆扎帕罗夫（52公斤）、海拉特•叶尔力耶夫（56公斤）、别克达吾列特•伊布拉基莫夫（65国公斤）、阿斯兰别克•奇穆别日艮诺夫（69公斤）、阿德里罕•阿曼胡罗夫（75公斤）、阿布扎利•胡特别克夫（91公斤）、罕穆奇别克•霍恩哈巴耶夫（91公斤）获得金牌；以及女子选手萨妮亚•苏勒坦赫兹（57公斤）、热依玛•沃罗森阔（60公斤）。



男子选手别克•努尔玛罕别特、叶热克•阿里詹诺夫、阿布来汗•朱斯普夫、拉冬•罗根、卓玛尔特•叶尔詹、女子选手达丽哈•沙克莫娃、阿依詹•霍扎别阔娃获得银牌奖项。



此外，男子伊利亚斯•苏莱曼诺夫、扎克尔•萨菲吾林、别克扎特•努尔达吾列特夫、瓦西里•莱维特、安东•平丘克、艾波勒德•达吾热恩吾勒、努尔兰•萨

帕尔拜；及女子选手弗拉迪斯拉娃•库赫塔、纳兹穆•克扎依拜、达穆叶特肯•科勒姆别特、卡琳娜•伊布拉基莫夫和萨妮亚•阿丽詹诺娃获得铜牌奖项。



值得一提的是，来自15个国家的180名拳手参加了此次于6月5-10日在阿斯塔纳举行的第六届"总统杯"国际拳击公开赛。



【编译：达娜】