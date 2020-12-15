德国总统及罗马教宗等祝贺哈萨克斯坦独立29周年

哈通社/努尔苏丹/12月15日 – 哈萨克斯坦独立日前夕，各国和国际组织领导人纷纷致电哈萨克斯坦总统，对哈国国家独立日致以祝贺。

德意志联邦共和国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔代表其个人及德国人民，向哈萨克斯坦人民致以独立日的祝贺。

他在贺函中表示，自哈萨克斯坦独立伊始，哈德两国之间就建立起了紧密而有好的合作关系。在哈萨克斯坦生活着许多德意志族，他们的文化传统和生活习俗得到了高度的尊重和保护，并成为了两国之间民间交流的友好桥梁。

德国总统指出，哈萨克斯坦总统托卡耶夫去年对德国首都柏林进行的访问，进一步推动了两国之间的合作。

他强调，德国未来仍将是哈萨克斯坦可信赖的合作伙伴。

教宗方济各在致哈萨克斯坦总统托卡耶夫的贺信中表示，他期待在上帝的恩泽下，世界各国能够继续保持长久的和平与合作。

吉尔吉斯代总统塔兰特·马梅托夫致信托卡耶夫总统，祝贺哈萨克斯坦独立29周年。

他在贺信中表示，哈萨克斯坦独立以来在社会经济方面取得了长足发展，国际声望日益提升，坚信哈吉两国人民之间将始终保持着传统的睦邻友好关系，并期待两国基于战略伙伴和盟友地位的双边关系不断深化。

奥地利联邦总统亚历山大·范德贝伦致电祝贺哈萨克斯坦独立29周年。他在贺信中表示，希望两国之间的良好友好关系能够为经济和能源领域的合作带来动力，并祝愿哈国人民永享繁荣和发展。

此外，致电祝贺哈国29周年独立的国家领导人还包括荷兰国王威廉·亚历山大、加拿大总督朱莉·帕耶特、马来西亚首相穆希丁·亚辛、泰国首相巴育·占奥差、澳大利亚总督大卫·赫利、尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加。

【编译：木合塔尔·木拉提】