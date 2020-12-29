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哈国对欧亚经济联盟成员国投资增长29%
哈通社/努尔苏丹/12月29日 -- 据欧亚经济委员会统计，2019年7月初至2020年6月底，欧亚经济联盟国家间相互投资总额12亿美元，同比下降7.6%。
统计期内，哈萨克斯坦对欧亚经济联盟国家投资额1.786亿美元，同比增长29%。
其中，对俄罗斯投资1.547亿美元；对吉尔吉斯斯坦投资1810万美元；对白俄罗斯投资580万美元。
同期，欧亚经济联盟其他国家对哈投资4.214亿美元，同比下降4.9%。
俄罗斯对欧亚经济联盟国家投资额9.969亿美元，下降7.6%。其中，对白俄罗斯投资5.956亿美元；对哈萨克斯坦投资4.176亿美元；对亚美尼亚投资940万美元；从吉尔吉斯斯坦撤资2570万美元。
亚美尼亚对欧亚经济联盟国家投资额2280万美元，下降26.7%。
其中，对俄罗斯投资1650万美元；对白俄罗斯投资350万美元；对哈萨克斯坦投资290万美元。
白俄罗斯对欧亚经济联盟国家投资额1690万美元，下降77.4%。
其中，对俄罗斯投资1710万美元；对吉尔吉斯斯坦投资60万美元；从哈萨克斯坦撤资90万美元。
吉尔吉斯斯坦对欧亚经济联盟国家投资额为-1280万美元，其中，从俄罗斯撤资1500万美元，对哈萨克斯坦投资180万美元；对白俄罗斯投资40万美元。
2020年二季度，欧亚经济联盟对外直接投资额环比减少超过10亿美元；其他国家对欧亚经济联盟直接投资增长108亿美元。
截至2020年初，欧亚经济联盟成员国累计相互直接投资超过180亿美元，同比增长11%。
全球对欧亚经济联盟直接投资存量7760亿美元，增长14%。
【编辑：木合塔尔·木拉提】