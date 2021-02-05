哈通社/努尔苏丹/2月5日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在5日召开的数字阿拉木图2021论坛（Digital Almaty 2021）上表示，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展排行中位居第29位。

总理表示，大流行期间，哈萨克斯坦的经济表现出了高度的稳定性，这在很大程度上是由于公共和私营部门引入的数字解决方案的增长。

他表示，尽管受到了疫情影响，仍加快了改善数字基础设施的可得性和质量的工作。 2020年，在公司合作模式框架下完成了2万条光纤通信线路建设。安装了1000多个移动基站，这大大减少了各地区的技术不平等程度。根据工作结果，哈萨克斯坦的互联网覆盖率达到了99％。

总理介绍说，哈萨克斯坦公民获得了办理电子签名机会。因此，公共服务的网上办理率达到了93％。

2020年，哈萨克斯坦的联合国电子政务发展水平排名上升了10位，在193个国家中位居第29位。 去年，零售业的电子贸易量增长了近3倍，从3.8％增至9.7％。非现金交易量增长2.5倍，从14.1万亿坚戈增至到35.3万亿坚戈。

“哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指示将今年定为国家有效数字化之年。 我们已经开展了政府机构工作中‘大数据 ’ 原则的深度整合工作。 在 ‘ 数据驱动型政府 ’ 概念框架下，从开发到效果监控的各个阶段，数据收集和处理将成为提高公共服务质量的重要因素。 ” 他说。

【编译: 阿依波塔】