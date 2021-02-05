中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:00, 05 二月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦在联合国电子政务发展排行中位居第29位

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/2月5日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在5日召开的数字阿拉木图2021论坛（Digital Almaty 2021）上表示，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展排行中位居第29位。

    总理表示，大流行期间，哈萨克斯坦的经济表现出了高度的稳定性，这在很大程度上是由于公共和私营部门引入的数字解决方案的增长。

    他表示，尽管受到了疫情影响，仍加快了改善数字基础设施的可得性和质量的工作。 2020年，在公司合作模式框架下完成了2万条光纤通信线路建设。安装了1000多个移动基站，这大大减少了各地区的技术不平等程度。根据工作结果，哈萨克斯坦的互联网覆盖率达到了99％。

    总理介绍说，哈萨克斯坦公民获得了办理电子签名机会。因此，公共服务的网上办理率达到了93％。

    2020年，哈萨克斯坦的联合国电子政务发展水平排名上升了10位，在193个国家中位居第29位。 去年，零售业的电子贸易量增长了近3倍，从3.8％增至9.7％。非现金交易量增长2.5倍，从14.1万亿坚戈增至到35.3万亿坚戈。

    “哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指示将今年定为国家有效数字化之年。 我们已经开展了政府机构工作中‘大数据 ’ 原则的深度整合工作。 在 ‘ 数据驱动型政府 ’ 概念框架下，从开发到效果监控的各个阶段，数据收集和处理将成为提高公共服务质量的重要因素。 ” 他说。

    【编译: 阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 电子政府 政府 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!