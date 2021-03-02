29年前的今天，哈萨克斯坦正式加入联合国

哈通社/努尔苏丹/3月2日--据哈萨克斯坦外交部官网消息，1992年3月2日是哈萨克斯坦历史上的一个重要里程碑，标志着国际社会对我国独立的认可。29年前的今天，哈萨克斯坦成为联合国第168个会员国。联合国成立于1945年，历经76年，如今仍是唯一的全球性组织，并继续为全人类的利益和迫切需求服务。

自独立以来，哈萨克斯坦与联合国进行了富有成效的互动，表明其完全遵守《联合国宪章》的宗旨和原则。许多高级别接触为与联合国建立有效合作作出了贡献。自1992年以来，哈萨克斯坦总统已11次访问了联合国在纽约的总部，9次在高级别大会一般性政治辩论上发言。联合国秘书长科菲·安南、潘基文和安东尼奥·古特雷斯对我国进行了多次正式访问。2011-2013年，哈萨克斯坦现任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾担任联合国副秘书长兼联合国日内瓦办事处总干事。

哈萨克斯坦主要的国际倡议是由民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在不同年份的联合国高层讲台上提出的，其中包括召开亚洲互动协作与信任措施会议、建立联合国中亚经济特别计划，以及将8月29日宣布为反对核试验的国际行动日，创建国际生物安全机构等。

2017-2018年，哈萨克斯坦当选为安全理事会的非常任理事国，成为中亚地区首个担任安理会理事国的国家。

哈萨克斯坦与联合国的互动不仅限于全球和区域层面，而且在我国也正在非常迅速地发展。哈萨克斯坦政府与联合国的合作是在2021-2025年可持续发展合作框架方案的框架内进行的。它包括三个领域的工作：人类发展和平等参与； 有效机构、人权和两性平等；可持续环境和包容性经济发展。

2019年5月1日，在哈萨克斯坦总统的参与下，联合国组织的新大楼在阿拉木图市开幕。

【编译：阿拉依】











