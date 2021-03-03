哈萨克斯坦与土耳其正式建交29周年

哈通社/努尔苏丹/3月3日--哈萨克斯坦与土耳其建立外交关系满29周年 。

1992年的3月2日，哈萨克斯坦与土耳其正式建立了外交关系。

同年4月21日，土耳其第一任驻哈萨克斯坦大使阿尔贡·奥兹帕伊递交了国书。就此，土耳其大使馆成为了哈萨克斯坦历史上的第一个外国外交使团。

两国建交29年来，双方高层互访频繁。具体来说，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫首次正式访问的国家是土耳其。访问期间，首任总统亲自设立了我国驻安卡拉大使馆。土耳其方面，土耳其总理苏莱曼·德米雷尔首次对哈萨克斯坦进行了总理级的正式访问。1993年4月，时任土耳其总统图尔古特·厄扎尔对哈萨克斯坦进行了国家元首级别的首次正式访问。

2009年10月，在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对土耳其进行的正式访问期间，两国签署了«战略伙伴关系协定»； 2012年5月，时任土耳其总理雷杰普·塔伊普·埃尔多安访问哈萨克斯坦期间，签署了«新协同效应-联合经济项目规划»。此外，同年10月，首任总统纳扎尔巴耶夫正式访问土耳其期间，两国举行了最高级别战略合作理事会首次会议。

如今，哈萨克斯坦和土耳其之间的关系在互惠互利的原则上，包括贸易、投资、文化、旅游、医药、教育和军事等广泛领域日益发展。

除双边关系外，两个兄弟国家始终在突厥议会、伊斯兰合作组织、经济合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议等多边平台框架下保持着紧密合作。

【编译：阿依波塔】