哈萨克斯坦民族和睦大会第29届代表大会将于今日举行

哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 哈萨克斯坦民族和睦大会第29届代表大会将于2021年4月28日召开，主题为«团结、和睦与和谐的30年»。

哈萨克斯坦民族和睦大会的历史与主权哈萨克斯坦形成的历史密不可分。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在庆祝国家独立一周年之际首次提出了成立该大会的想法。1992年12月，哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖提出了新的社会机构概念——一个非政府，非政治性的组织，解决在国家加强民族间和谐的任务。民族领袖在讲话中指出：«不只是一代哈萨克斯坦人创造了我们的主要财富—人民的友谊，需要每天倾听每一位人民、每一个民族的声音。正是因此必须将该论坛常态化，成立新的社会性机构——哈萨克斯坦民族和睦大会。»

几年后这样的机构成立了。1995年3月1日，签署了关于成立哈萨克斯坦民族和睦大会的法令，属于哈萨克斯坦总统直属咨询机构。1995年3月24日，民族领袖参加了哈萨克斯坦和睦大会第一次代表大会开幕式。

大会的成立一方面促进了在哈萨克斯坦共同生活的130多个民族每个民族的独特性，另一方面大家认识到：哈萨克斯坦所有居民是团结的人民，对国家命运负有共同责任。

多种族不应成为国家的弱势，而是其附加优势。大会旨在绝对保障公民的权利和自由，不管其民族如何。哈萨克斯坦民族和睦大会在之后几年的工作证明，纳扎尔巴耶夫的在成立大会时寄予的期许是完全合理的。哈萨克斯坦共和国首任总统在其《哈萨克斯坦之路》一书中就哈萨克斯坦这一民间社会机构的重要性和需要性写道：«我们成立了一种独特的民族间关系机构，哈萨克斯坦民族和睦大会。世界上没有其他国家拥有这样的权威性和代表性的国家机构»。

哈萨克斯坦民族和宗教间关系模型被认为是有效的方法，对世界许多国家仍然具有吸引力和实用性。民族领袖提出的民族和宗教间关系的模型在世界上被称为«纳扎尔巴耶夫模型»。联合国时任秘书长科菲·安南曾将哈萨克斯坦称为«世界其他国家民族间和谐、稳定与可持续发展的典范»。

教皇约翰·保罗二世在2001年访问哈萨克斯坦时，对哈萨克斯坦的民族间关系现状给予了高度评价。

全球数十个国家研究了哈萨克斯坦的经验，包括一些独联体国家按照哈萨克斯坦民族和睦大会的模型成立了类似的机构。

2008年10月20日，通过了哈萨克斯坦共和国《哈萨克斯坦民族和睦大会法案》。法律确定了哈萨克斯坦民族和睦大会的地位、代表组成以及工作的组织。从此，哈萨克斯坦民族和睦大会成为了国家政治体系的正式组成部分。

大会的所有决定对国家机构和民间社会机构均具有约束力。大会的最高机构是本届代表大会，由哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫担任主席（他拥有哈萨克斯坦民族和睦大会的终身领导权）。

在大会会议上，讨论了与哈萨克斯坦社会的进一步经济和政治改革有关的重要问题。例如，哈萨克斯坦民族和睦大会发起了全面投票，以延期国家元首的权力并通过新的宪法。大会积极参与了法律草案的制定：《关于社会组织》、《关于文化》、《关于哈萨克斯坦共和国的语言》等。大会最重要的活动方向之一就是发展国家语言。在此框架下，大会与国家语言发展基金会制定了一项联合计划，旨在帮助哈萨克斯坦所有民族掌握哈萨克语。

在两届代表大会期间由哈萨克斯坦民族和睦大会理事会领导大会。理事会成员包括国家民族文化协会的代表、公众人物、议员、部长和州长。

两名大会的轮值副主席由总统根据大会理事会的决议在民族文化协会中挑选任命的。

哈萨克斯坦民族和睦大会秘书处作为总统办公厅的机构，属于独立的部门。

州长领导民族和睦大会各州分会。大会和各州以及直辖市、首都分会的组成人员为：民族文化协会和其他社会协会的代表、国家机构代表和其他拥有在社会上拥有高权威的人士。

此外，哈萨克斯坦民族和睦大会的组织机构包括：哈萨克斯坦民族和睦大会科学和专家理事会；哈萨克斯坦民族和睦大会民族间关系问题记者和专家俱乐部；公共基金«哈萨克斯坦民族和睦大会基金»；语言创新技术教学中心; 哈萨克斯坦民族和睦大会企业家协会。

大会的主要特点之一是在国家最高立法机构——议会中代表民族群体的利益。民族和睦大会拥有哈萨克斯坦马吉利斯九名议员的选举权，这显著提高了大会的社会政治作用。

哈萨克斯坦民族和睦大会最重要的一年是2015年——大会成立20周年。纳纳扎尔巴耶夫对哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年表示祝贺：«哈萨克斯坦民族和睦大会是所有生活在祖国福地的民族和平、和谐与友谊的主要和坚实基础。大会在建立和巩固独立的历史，全民通过的哈萨克斯坦共和国宪法，实施深刻的经济、大规模的社会和政治基础改革方面发挥了至关重要的作用。哈萨克斯坦民族和睦大会已成为我们多民族人民团结的永恒基石。大会在哈萨克斯坦人民意识中肯定了伟大的共同价值观——团结、稳定、宽容、共同劳动，爱国主义。

2015年4月23日，哈萨克斯坦首任总统在和平与和谐宫主持召开哈萨克斯坦民族和睦大会第二十二届代表大会。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立了7个新任务，大会直接参与任务的实施。7个任务是：全哈萨克斯坦文化的发展，在共同的精神和道德价值观的基础上加强人民的团结，对青年的爱国主义教育，对国家语言和三语教育的进一步发展，确保公共监管处于透明状态，防止民族关系的政治化，以及加强与欧亚经济联盟伙伴的文化和人文联系。

这再次证明了哈萨克斯坦民族和睦大会在国家社会政治生活中扮演了何种重要的作用。

哈萨克斯坦民族和睦大会成立以来，经过多年发展，积累了巨大的巩固和知识潜力，并已转变为民间外交机构。这个独特的机构团结了我们130多个民族，在维护国家稳定和逐步发展方面发挥了巨大作用。从哈萨克斯坦海外哈萨克族协会可以看出这一点。

大会活动重要方向是加强与海外哈萨克族侨民和生活在哈萨克斯坦的所有民族的历史家乡的联系。

今天，大会继续向全世界展示哈萨克斯坦在民族间关系领域奉行的国内和外交政策的成功。

在哈萨克斯坦主权发展的新阶段，其特点是在国家各个领域进行大规模现代化进程，大会继续在维护国家的团结与和谐方面发挥重要作用，这是哈萨克斯坦未来福祉最重要的条件之一。

宪法和哈萨克斯坦民族和睦大会是两个伟大的价值观，已成为稳定，现代化和繁荣的基础。信任、传统、透明、宽容——这些原则是多民族国家繁荣的基础。