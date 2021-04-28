哈萨克斯坦民族和睦大会发表第29届代表大会呼吁书

哈通社/努尔苏丹/4月28日—哈萨克斯坦民族和睦大会28日发表第29届代表大会呼吁书。

«自30年前获得独立以来，哈萨克斯坦在首任总统纳扎尔巴耶夫的成功带领下将社会和谐和民族团结作为国家发展的主要原则。这一原则已成为实施大规模的社会经济改革、政治民主化以及发展社会资本的坚定基础。哈萨克斯坦已成为世界所公认的，具有竞争性市场、现代化结构以及发达的公民社会的国家。» 呼吁书写到。

呼吁书中还指出，得益于纳扎尔巴耶夫的政治意愿，哈萨克斯坦确保了公民的权利平等。尽管存在社会、种族和宗教差异，但民族团结意识逐年增强。

«在首任总统的倡议下成立的民族和睦大会在加强我国的独立、和平和谐方面发挥着特殊作用。已成为全国性机构的大会加强了国家价值观和公民原则的完整性，并在共同的目标框架内确保人民的凝聚力。民族和睦大会是民间社会机构，拥有宪法地位，并拥有议会议员的选举权。今后，大会将继续致力于落实国语的发展工作。» 呼吁书写到。

此外，呼吁书还提到在大会的努力下，我国的种族和文化多样性已成为发展和改革的重要考虑因素。

«我们再次强调首任总统在建立哈萨克斯坦和平与和谐模式方面的重要历史作用。大会呼吁切实执行托卡耶夫总统设定的国家优先事项，以改善公民生活质量，增强国民潜力，建设公正社会。»呼吁书写到。



【编译：达娜】