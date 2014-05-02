恐怖！叙利亚2男子尸体被钉在十字架上(组图/慎入)

哈新社阿斯塔纳讯，据《每日邮报》4月30日报道，叙利亚人权组织于29日公布了一组照片，照片中2名男子尸体被钉在十字架上，据称，该事件发生于叙利亚中北部城市拉卡，可能与基地组织存在关联。尸体条幅上的文字意为：该男子与穆斯林对立并在此引发了爆炸。



