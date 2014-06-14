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00:01, 14 六月 2014 | GMT +6
世界杯:墨西哥胜喀麦隆小组第2
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哈通社阿斯塔纳6月13日电，2014年巴西世界杯A组第二场小组赛在纳塔尔的沙丘体育场开战，喀麦隆队1-0击败墨西哥队。上半场墨西哥队多斯桑托斯的两个进球被吹掉惹下巨大争议，下半场佩拉尔塔破门帮助墨西哥拿下三分。墨西哥队世界杯决赛圈里首次击败非洲球队，而喀麦隆队14场世界杯正赛里13场不胜。
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