迪玛希翻唱《歌剧2》被指侵权 湖南卫视收维塔斯律师函

哈通社阿斯塔纳 - 俄罗斯知名歌手维塔斯的经纪公司（布多夫金文化制作中心）日前通过其中国律师，向中国湖南卫视寄送了一份律师函，要求湖南卫视停止对维塔斯著作权的侵权行为。

律师函中称，我国歌手迪玛希•库达伊别尔艮在1月30日晚的湖南卫视《全球华人春节大联欢》晚会中，根据湖南卫视方面的要求演唱了《歌剧2》曲目，并通过电视、网络等媒体广泛传播，严重侵犯了著作权人的利益。



维塔斯方面表示，《歌剧2》系维塔斯在2000年首次演唱，且词曲均由维塔斯自行创作完成，对歌曲拥有完整的著作权。且这一权力受到了中俄两国法律的保障。



维塔斯的经纪公司要求湖南卫视立即停止侵权行为，并在收到律师函后与维塔斯方面进行对话，尽快妥善解决此事。



另据中国媒体报道称，维塔斯本人也对此事表示遗憾，但他同时也对迪玛希表示了赞赏，称其歌声动人，技艺精湛，期待迪玛希在艺术之路上取得更多的成就。



目前湖南卫视方面尚未对此律师函作出回应。



我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮自1月21日在中国湖南卫视音乐竞技节目《歌手2017》首期节目中亮相以来，便以令人惊叹的技艺收获了中国歌迷的追捧。



在1月28日的第二期《歌手2017》中，迪玛希翻唱了维塔斯的著名歌曲《歌剧2》，并再次收获赞誉。















【编译：木合塔尔·木拉提】