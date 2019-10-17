《沉睡魔咒2：恶魔夫人》哈萨克语配音版今起在全国影院上映

哈通社/努尔苏丹/10月17日 ——《沉睡魔咒2：恶魔夫人》哈萨克语配音版17日起在全国各大影院正式上映。

值得一提的是，来自首都努尔-苏丹和阿拉木图的40多名哈萨克斯坦演员们参与了影片的国语配音工作。其中，影片主演安吉丽娜·朱莉亲自选择了古丽娜兹·阿吾耶斯拜为哈语配音的演员。

《沉睡魔咒2：恶魔夫人》是一部于2019年上映的美国黑暗奇幻电影，由乔奇姆·罗宁执导，琳达·沃尔夫顿、诺亚·哈波斯特和米卡·菲茨曼-布卢编剧，为2014年电影《沉睡魔咒》的续集，由安吉丽娜·朱莉、艾丽·范宁、奇维托·艾吉佛、山姆·莱利、艾德·斯克林、伊美黛·史道顿、茱诺·坦普、蕾丝莉·蔓薇尔以及米歇尔·法伊弗主演。

据了解，对迪士尼影片进行哈萨克语配音工作的质量要求非常高，配音演员们的声音应非常柔和，译制内容与配音需要确保其真实性。一切工作以“让观众以为电影原先就以哈萨克语拍摄”为最根本目的。

根据迪士尼公司的要求，配音演员们的声音需要与原版电影中演员的声音如出一辙。

据悉，2011年起“博拉沙克”企业基金会同Meloman公司一起完成了32部好莱坞电影和迪士尼动画片的配音工作。此外，迪士尼动画片的国语配音工作有效推动了哈萨克斯坦国语配音工作的发展，提高了工作人员的水平。今年上半年，《小飞象》、《玩具总动员4》、《狮子王》和《阿拉丁》等迪士尼巨作国语配音版在国内影院上映。

值得一提的是，哈萨克语已成为了突厥语言中的第2位、索尼影视娱乐语种第7位、迪士尼语种中的第39位的可及语种之一。

【编译：小穆】