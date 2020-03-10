联合国：新冠疫情将使全球收益缩水2万亿美元

哈通社/努尔苏丹/3月10日 —— 据联合国新闻处消息，联合国贸易和发展会议10日表示，虽然新型冠状病毒的传播首先是一起公共卫生突发事件，但同时也对全球经济带来了不小的威胁。疫情所引发的冲击可能将使今年的全球增长降至2.5%以下，这是判断经济是否陷入衰退的临界点。

贸发会议表示，疫情之下，除了消费者和投资者信心丧失这一最为直接的影响外，资产价格下跌、总体需求减少、债务压力增加，以及收益分配不均加剧，或将导致更加猛烈的经济下行。甚至不能排除发生大规模破产，以及资产价值骤然暴跌、出现标志增长周期终结的«明斯基时刻»的可能。

债务、错觉和政策变动加剧疫情影响

贸发会议全球化和发展战略主管赖特（Richard Kozul-Wright）表示：«2008年金融危机以来，金融系统的脆弱问题仍然待解，各地需求持续疲软，因此，去年九月，大家都在焦虑地观望，试图发现可能到来的冲击。»

赖特说：«疫情的发生出乎所有人的意料，但更大的问题是过去十年来始终存在的债务问题、错误想法和政策变动。»

贸发会议分析指出，上世纪90年代亚洲金融危机发生时，中国和亚洲在全球经济版图中尚未占据如此重要的地位，发达国家的经济状况也更为理想。而如今，许多国家公共和私营领域的债务水平都处于高位，部分国家甚至已经达到«严重»或是«危险»的水平。

赖特表示，近期许多企业债务迅速增加，其中不少债务的信用等级还很低，是目前发达经济体所面临的最直接威胁。而对发展中国家而言，金融和债务的脆弱程度迅速加深，在需要承受又一波外界冲击的情况下，绝对不是好消息。

贸发会议表示，目前，中国已经成为许多发展中国家长期借贷的债权国，一旦中国由于经济放缓而收紧贷款条件，那么那些与中国金融联系最为紧密的国家，可能就会成为最晚从疫情打击中恢复过来的国家。

全球收益缩水2万亿美元 发展中国家损失2200亿

贸发会议表示，初步分析显示，新冠疫情将使全球收益减少2万亿美元，其中除中国之外的发展中国家将损失2200亿美元，石油和其他大宗商品出口国所受的影响将最为严重，增长损失在1%以上，其他与最初受影响经济体有密切贸易往来的国家也将成为«重灾区»。

贸发会议预测，美洲的加拿大、墨西哥和中美地区，全球在东南亚供应链中扎根较深的国家，以及与欧盟联系紧密的国家，都可能出现0.7-0.9%之间的增长减速。

贸发会议表示，固执坚信经济基本面稳固，认为世界经济能够自我修复的想法，正在影响发达国家的政策思维，«将可能阻碍防止危机加剧所需要的更加大胆的政策干预，增加疫情冲击反复出现，在未来导致严重经济破坏的几率»。

贸发会议强调，各国央行无法单独解决这一危机，必须采取适当的宏观经济应对措施，积极财政支出，对包括护理行业在内的领域进行大规模公共投资，并对受到疫情不利影响的劳动者、企业和社区开展有针对性的社会福利支持，同时还需要政策领域的国际协调。

贸发会议呼吁各国采取一系列有针对性的政策应对和机构改革，以避免始于中国中部地区一家农贸市场的疫情演变为全球性的经济崩溃。