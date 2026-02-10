哈通社2月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月10日，星期二

2月10日是阳历一年中的第341天，离全年的结束还有324（闰年则还有325）。

世界各国/地区节日

普希金逝世纪念日--每年2月10日为普希金逝世纪念日，普希金是俄罗斯著名诗人、剧作家、小说家，普希金是俄罗斯现实主义文学的奠基者，是十九世纪前期文学领域中最具声望的人物之一，被尊称为«俄罗斯诗歌的太阳»、«俄罗斯文学之父»，同时也是现代标准俄语的创始人。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1934年 矿工聚集地-卡拉干达正式获得城市地位。

1995年 乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦大使馆开馆仪式在阿拉木图举行。

2000年 时任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署批准哈萨克斯坦军事学说。

2002年 哈萨克斯坦国家原子能工业公司为解决原子能科技技术和环境保护问题成立高科技研究所。

2006年 马哈塔耶夫国家基金会在阿拉木图市成立，基金会主要宗旨为研究著名诗人穆卡哈里•马哈塔耶夫的历史。

2009年 纳扎尔巴耶夫签署批准«哈萨克斯坦-约旦国际交通运输协议»和«哈乌政府间有关加强在预防和消除紧急情况领域合作的协议»。

2012年 阿拉木图国家博物馆举行纪念苏联军队撤离阿富汗23周年的«荣誉-祖国-勇气»展览会。

2014年 土耳其Vatan报连续四天发表纳扎尔巴耶夫总统的《哈萨克斯坦之路-2050：同一个目标、同一个利益、同一个未来》国情咨文。

2015年 1966年在曼格斯套州贝纽县发现的«沙格尔勒-硕姆什特»气田正式投产，天然气总储量为324亿立方米。

2018年 突厥语国家议会大会（TurkPA）突厥语国家合作委员会、国际突厥学院、突厥文化国际组织、突厥文化和遗产基金会第四次协调会议在阿塞拜疆巴库举行。

2019年 哈萨克斯坦选手阿列克谢·波托兰宁在越野滑雪世界杯斯洛文尼亚站男子15公里古典式越野滑雪比赛中获得冠军。