哈通社2月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月12日，星期四

2月12日在公历当中是第43天，距离一年的结束还有322天（闰年则是323天）。

世界各国/地区节日

世界无线电日 2011年，联合国教科文组织在第36届大会上确定将 2月13日定为世界广播日（世界无线电日）。随后联合国大会于2012年一致通过将这一天定为联合国国际日的决定。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 《哈萨克斯坦共和国与阿富汗伊斯兰共和国建立外交关系议定书》在阿拉木图签署。同一天，哈萨克斯坦共和国和德意志联邦共和国交换了关于建立外交关系的声明。

1994年 哈萨克斯坦国家队首次参加了由挪威利勒哈默尔主办的第十七届冬季奥运会。

2007年 央行发行面值500坚戈的银质纪念硬币，发行量为4000枚。

2010年 在普遍定期审议（UPR）工作组第七届会议的框架内，哈萨克斯坦共和国在日内瓦对人权状况进行了普遍定期审议。

2014年 哈萨克斯坦奥尔加·科罗特科制作的短片《屋顶上的鸽子》（Dove on a Roof）在好莱坞第14届国际在线电影节上获奖。

2016年 哈萨克斯坦国旗升旗仪式在阿塞拜疆哈萨克大使馆的新大楼举行。同一天，由哈萨克电影制片厂制作的电影《胡桃树》获得了Vesoul国际电影节国际评审团特别提名奖和评论家评审团奖。

2019年 青年年之际举办的主题为“伟大草原青年”文艺展览大会开幕仪式在首任总统图书馆隆重开幕。

2020年 突厥文化国际组织（TÜRKSOY）在哈萨克著名诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年框架下在安卡拉举行阿拜年开幕仪式。

2020年 哈萨克著名文学家阿拜175周年诞辰及突厥哲学家阿尔法拉比诞辰1150周年之际，瑞士将发行一套有关两位伟人的纪念邮票。

2021年 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮的YouTube频道获得“黄金创作者”奖。