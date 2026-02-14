哈通社2月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月14日，星期六

2月14日是阳历一年中的第345天，离全年的结束还有320（闰年则还有321）。

世界各国/地区节日

世界首台电脑问世纪念日 1946年2月14日，世界上第一台电脑ENIAC在美国宾夕法尼亚大学诞生，它的诞生为人类开辟了一个崭新的信息时代，使得人类社会发生了巨大的变化。

圣瓦伦节 该日是欧美传统民间节日，又译圣瓦伦丁节（saint valentine's day ），定于每年2月14日。这一古老的节日又被作为情人节，情侣们在这一天互相交换贺卡和礼物，借此表达对彼此的爱意。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与奥地利正式建立外交关系。

1992年 古里耶夫州及古里耶夫市正式改名为阿特劳州及阿特劳市。

1992年 独联体11国首脑在明斯克举行第四次首脑会议，其中包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯以及乌克兰等国家。

1994年 哈萨克斯坦正式加入国际原子能机构。

2011年 希腊驻哈萨克斯坦大使在古米列夫欧亚国立大学举行 “文化外交”讲座。

2012年 哈萨克斯坦15家食品制造企业参加在莫斯科举行的2012年度国际食品展览会。

2014年 巴弗洛达尔州博物馆举行旨在纪念沙肯•阿伊马诺夫诞辰100周年的“弘扬民族艺术”展览会。

2017年 哈萨克斯坦拳手戈洛夫金步入拳王头衔排行榜前五。

2018 年 奥林匹克频道播放了一部关于索契奥运会铜牌得主、哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭的纪录片。

2019年 哈萨克斯坦和坦桑尼亚常驻联合国代表在纽约签署了两国建交公报。

2021年 哈萨克斯坦自由式滑雪空中技巧运动员詹博塔·阿勒达别艮诺娃以 85.68 的高分获得北美杯金牌。

2023年 哈萨克斯坦向叙利亚灾区提供的第三批人道主义援助物资运抵阿勒颇机场。