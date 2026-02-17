哈通社2月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月17日,星期二

2月17日是阳历一年中的第48天，离全年的结束还有317天（闰年则还有318天）。

世界各国/地区节日：

仁慈表达日——这个节日具有普遍意义，无论国籍或宗教信仰如何，都可以庆祝。节日旨在让人们变得更善良、更仁慈。

俄罗斯燃油供给服务日——该节日旨在纪念俄罗斯国防委员会燃油供给机构的成立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 位于阿拉木图市的联合国分支机构正式开始工作。

2007年 根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，哈萨克斯坦国外情报部门«Syrbar»成立。

2009年 哈萨克斯坦国立农业大学开设«电子宿舍»。

2010年 关于民族观的书《哈萨克斯坦民族观点》在阿拉木图市发行。

2010年 教育部公布9年级新课程《宗教学的基础知识》。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳主持召开安全理事会会议。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统主持召开国防部部门委员会扩大会议。

2014年 哈萨克斯坦代表团出席在墨西哥举行的第二届核武器人道主义问题国际会议。

2016年 哈萨克电影制片厂拍摄的《萨赫达特·努尔玛汗别托夫-最后的采访》纪录片在哈萨克国立艺术大学举行首映仪式。

2017年 10岁小学生为阿斯塔纳世博会游客开发出«世博会指导»手机应用软件。

2018年 土耳其卡斯塔莫努市举行的突厥文化国际组织年度总结会议为突厥世界文化发展做出贡献的人物颁发奖章。

2020年 哈萨克斯坦选手阿纳斯塔西娅·戈罗德科在芬兰举行的自由式滑雪空中技巧欧洲杯上夺冠。

2020年 阿尔-法拉比诞辰1150周年庆典活动在印度尼赫鲁大学举行。

2021年 哈萨克斯坦电视届著名功勋人士努尔特列吾·伊曼哈利吾勒逝世，享年69岁。