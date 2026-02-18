哈通社2月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月18日,星期三

2月18日 是阳历一年中的第49天，离全年的结束还有316天（闰年则还有317天）。

世界各国/地区节日

冈比亚独立日 1964年12月，英国同意冈比亚于1965年2月18日独立。这一天成为了该国独立日兼国庆日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年-Bobek儿童慈善基金会在哈萨克斯坦成立。

1992年-哈萨克斯坦共和国，吉尔吉斯斯坦共和国，塔吉克斯坦共和国，土库曼斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国之间在联合利用和保护跨境水资源方面达成协议。

2003年-俄罗斯的哈萨克斯坦年举行。

2008年-阿拉木图开设了第一所精算学校。

2014年-埃斯基谢希尔（土耳其）主办了第六届《突厥世界文学杂志》编辑大会。哈萨克斯坦国家文学奖获得者托伦·阿比迪克（Tolen Abdyk）被授予2013年突厥世界最佳作家称号。

2015年-世界大学生运动会的旗帜被移交给了阿拉木图。哈萨克斯坦成为第一个主办冬季大运会的独联体国家。

2016年-哈萨克斯坦名誉领事馆在卡萨布兰卡（摩洛哥）成立。

2016年-哈萨克斯坦，阿塞拜疆和格鲁吉亚同意建立铁路联合体，以确保将货物从中国港口通过巴统港口和土耳其运输到欧洲。

2018年-哈萨克诗人马格詹·朱马巴耶夫的作品集用土耳其语出版。土耳其著名诗人阿里·阿克巴斯翻译了这部作品。

2019年 哈萨克斯坦佳丽古丽巴努•玛蒂亚若娃荣获2019年文化遗产小姐（Miss Heritage International-2019）桂冠。

2020年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日签署批准《关于批准<上海合作组织打击极端主义公约>法案》。

2020年 在塔什干举行的亚洲青少年、青年及女子举重锦标赛中，哈萨克斯坦选手努尔黑萨·阿德列特吾勒在89公斤级比赛中，以总成绩360公斤（165+195）荣获冠军。

2021年 乌兹别克斯坦外交部长阿卜杜勒阿齐兹·卡米洛夫对努尔苏丹进行工作访问。