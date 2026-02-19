哈通社2月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月19日，星期四

2月19日是阳历一年中的第50天，离全年的结束还有315（闰年则还有316）。

世界各国/地区节日

世界鲸鱼日 每年2月19日为世界鲸鱼日，1986年由国际捕鲸委员会（International Whaling Commission）发起。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与奥地利正式建立外交关系，开启了两国在政治与经贸领域的深度合作。

1994年 哈萨克斯坦成立国家人权委员会以保障公民权利；

1994年 哈萨克斯坦首次参加冬奥会（利勒哈默尔）。

2008年 关于苏联女英雄阿莉娅•莫勒达古洛娃的书《英雄事迹》在莫斯科举行首发仪式。

2009年 哈萨克斯坦驻伊朗戈尔甘总领事馆举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦驻捷克大使馆在国际商会（International Chamber of Commerce）支持下举行题为《哈萨克斯坦的经济和投资机会》的研讨会。

2013年 考古学家在塔拉兹附近发现了公元前1-3世纪的萨卡贵族墓葬及珍贵金饰。

2014年 土库曼斯坦驻阿克套领事馆举行开馆仪式。

2018年 参议院议长托卡耶夫出席2018慕尼黑安全会议。

2019年 哈萨克斯坦艺术体操队在匈牙利首都布达佩斯举行的国际大奖赛摘得3枚奖牌。

2020年 哈萨克斯坦组建数字专员队伍，由社会各界人士对“数字哈萨克斯坦”项目和政府服务进行监督。

2020年 哈萨克斯坦阿塔梅肯商业频道（Atameken Business）推出了我国首个虚拟主播。

2021年 西班牙发行了庆祝哈萨克斯坦独立30周年的纪念邮票。

2021年 哈方向白俄罗斯国家图书馆赠送了包括额布莱•阿勒腾萨林作品在内的300册图书。

2024年 哈萨克斯坦残疾人柔道队在德国海德堡大奖赛中表现出色，斩获2金3铜的优异成绩。