哈通社2月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月20日，星期五

2月20日是阳历一年中的第51天，离全年的结束还有314（闰年则还有315）。

世界各国/地区节日

世界社会公正日 2007年11月26日，联合国大会宣布自第六十三届会议起，每年2月20日庆祝世界社会公正日。社会公正是国家内部和国家之间赖以和平、繁荣共处的基本原则。我们促进两性平等，促进土著人民和移民的权利，就是在伸张社会公正原则。我们努力消除人们因性别、年龄、种族、族裔、宗教、文化或残疾状况而面临的各种障碍，便是在推进社会公正。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1920年 现《北哈萨克斯坦报》前身在鄂木斯克创刊，后迁至彼得罗巴甫尔市，它是该地区历史悠久的重要媒体。

1932年 东哈州正式成立，首府定为塞梅市。

1974年 哈萨克斯坦建立了国家科技文档档案馆及电影、照片、音像档案档案馆，成为国内最大的多功能档案库。

1986年 拜科努尔航天发射场成功发射“和平”号航天空间站。

1993年 哈-伊国际友好组织在阿拉木图市举行开幕仪式。

1999年 巴甫洛达尔州巴彦阿乌勒县为哈萨克著名科学家卡尼什•萨特巴耶夫竖立纪念碑。

2002年 哈萨克国家石油天然气公司（KazMunayGas）组建，成为提升油气工业透明度及保护国家经济利益的核心企业。

2005年 哈萨克斯坦邮政公司首个国外分部在德国富尔达市开设。

2008年 哈萨克斯坦国家图书馆成立美国文化中心，其目的为了让读者们更加了解美国文化。

2011年 哈萨克斯坦国防部首次与Gala-TV制片中心推出题为“特殊任务”的联合项目。

2012年 柔道名将马克西姆·拉科夫在杜塞尔多夫夺冠。

2012年 阿拉木图机场被评为国际先进机场。

2013年 第10届“21世纪知识与科学-2013”国际展会在阿斯塔纳展会中心举行。

2014年 塔拉兹国家教育学院开设以著名奥运冠军叶尔马罕•伊布拉伊莫夫命名的拳击馆。

2014年 作为“文化遗产”项目重要成果，100卷哈萨克民间传说合集《祖先的话语》正式出版。

2017年 哈萨克首部历史题材长篇动画电影《哈萨克之国》在开罗国际动画论坛中荣获最佳长篇奖。

2018年 第8届世界伊斯兰经济论坛在阿斯塔纳举行。

2020年 哈萨克斯坦驻乌克兰哈尔科夫、波尔塔瓦和苏梅州名誉领事馆在哈尔科夫开馆。

2022年 迪拜世博会哈萨克斯坦共和国国家馆迎来第一百万名参观者。

2022年 阿斯卡尔·乌扎克巴耶夫执导的国产电影《幸福》在第72届柏林国际电影节上获最受观众喜爱奖。

2023年 国家统计局发布消息称，哈萨克斯坦在世界开放数据清单排名中的名次上升6位，至第48位。

2024年 托卡耶夫总统出席青年人才储备论坛，强调爱国高素质人才参与国家管理的重要性。

2024年 哈萨克斯坦学者宣布成功研制出首个预防马类传染病“非洲淋巴管炎”的疫苗。