哈通社2月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月21日，星期六

2月21日是阳历一年中的第52天，离全年的结束还有313天（闰年则还有314天）。

世界各国/地区节日：

国际母语日 联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）大会于1999年11月(30C/62)宣布将2月21日设立为国际母语日，选择这一天是因为当天也是共同提案国孟加拉国的语言运动日。世界上约7000种口头语言中，有50%以上很可能会在几代之内消失，对其中96%的语言而言，其使用者仅占世界人口的4%。在教育系统和公共领域中占重要地位的，实际上只有几百种语言；数字世界中使用的，更是不到一百种。 自2000年2月以来，世界各国都每年庆祝国际母语日，以促进文化多样性和语言多样性。

哈拉尔五世诞辰日 哈拉尔五世，挪威国王，1991年1月17日登基。 他是当时挪威王储奥拉夫王子和王储妃玛塔公主的独生子，生于奥斯陆附近的斯考古姆乡村王储行宫中。 哈拉尔是自奥拉夫四世1370年出生以来第一位在挪威本土出生的王储。由于他是英国女王维多利亚的后裔，哈拉尔五世对英国王位也有继承权。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1929年 前苏联发布关于加强劳动纪律的通知，规定无故迟到一次即可追究刑事责任甚至入狱，措施极度严厉。

1969年 苏联在拜科努尔火箭发射场发射的N-1火箭升空60秒后发生事故导致坠毁。

1992年 哈萨克斯坦正式与印度建立外交关系。

2007年 阿拜哈萨克斯坦国立大学为著名作曲家、音乐教育家阿赫梅特•朱巴诺夫举行纪念晚会。

2012年 Turan-Astana大学正式开始颁发以首位哈萨克宇航员托合塔尔•阿吾巴克罗夫命名的奖学金。

2014年 国家新闻发布中心同阿联酋国家媒体委员会签署加强合作关系的谅解备忘录。

2014年：赛热克·阿普里莫夫指导的电影《兄弟》在法国 Ciné Junior 国际青少年电影节上荣获艺术电影奖。

2016年 哈萨克斯坦歌手在爱沙尼亚举行的第二届国际声乐公开赛中获得一等奖。

2017年 滑雪名将雷纳特·穆黑恩在日本札幌举行的第八届亚洲冬季运动会男子15公里自由式越野滑雪比赛中为哈萨克斯坦夺得首枚金牌。

2018年 哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年研讨会在安卡拉举行。

2018年 哈萨克小歌手哈哲穆拉特·叶尔肯在阿斯塔纳歌剧院创造了由童声饰演男高音角色的世界先例。

2019年 冬不拉电视频道在阿拉木图举行开播仪式。

2020年 哈萨克斯坦棋手古丽米拉·道列托娃赢得了IM Round robin Third Saturday 129赛事，获得三个女子象棋特级大师序分和一个男子象棋大师序分。

2022年 哈萨克斯坦小将阿兰·库尔曼哈利耶夫在世界乒乓球职业大联盟(WTT)青少年常规挑战赛雷梅斯站(法国) 15 岁以下年龄组比赛中获得金牌。

2023年 我驻塔吉克斯坦大使瓦里汗·托列汗诺夫向该国当局负责人递交了无偿援助5000吨重油的交接证书。

2024年 托卡耶夫总统访问俄罗斯喀山，出席首届国际“未来运动会”开幕式并与普京举行会晤。