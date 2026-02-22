哈通社2月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月22日，星期日

2月22日是阳历一年中的第52天，离全年的结束还有313（闰年则还有314）天。

世界各国/ 地区节日

国际犯罪受害者提供支持日 1990年2月22日，英格兰政府宣布了《犯罪受害者宪章》。1985年11月29日，联合国通过《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 哈萨克斯坦政府通过决议设立伊犁-阿拉套国家公园。

1999年 “内华达-塞梅”反核试验运动迎来10周年。

2005年 在阿特劳州石油工人的倡议下，哈萨克斯坦成立了油气工业工会，旨在加强行业团结并保护劳动者利益。

2006年 哈萨克斯坦女性企业家协会在阿斯塔纳举行首届欧亚女性峰会。

2006年 哈萨克斯坦成立国家妇女事务和性别政策委员会。

2007年 《关于批准亚洲互动和建立信任措施会议秘书处的协议》生效。

2010年 阿斯塔纳档案馆接收了一批来自俄罗斯的珍贵档案，详细记录了二战期间由原阿克莫拉（现阿斯塔纳）组建的步兵师的作战历史。

2010年 “记忆”爱国俱乐部在阿拉木图市成立。

2010年 阿拉木图市举行阿拉什领袖阿里汗•博凯汗诺夫作品集（共七卷）前三卷首发式。

2016年 哈萨克语版的《国家地理》杂志创刊，哈萨克斯坦成为中亚地区唯一发行该著名杂志的国家。

2017年 国家科学院成立70周年纪念大会在阿拉木图举行。

2017年 在吉尔吉斯斯坦的哈萨克族裔倡议下，当地创办了首份哈萨克语报纸《同胞报》，促进了两国文化交流。

2018年 哈萨克斯坦女子摔跤学院在阿斯塔纳正式揭牌成立，致力于提升该国女子摔跤运动的专业水平。

2018年 白俄罗斯女子冬季两项队在韩国平昌阿尔卑西亚越野和冬季两项中心举行的第23届冬季奥运会冬季两项女子4 x 6公里接力赛中以1小时12分03.4秒夺冠，代表该国出战的哈萨克族选手迪娜拉·阿勒穆别科娃获得奥运金牌。

2019年 拜科努尔航天场成功为埃及发射了遥感卫星。

2019年 在乌兹别克斯坦举办了“伟大草原遗产”展，宣传突厥斯坦的历史地位。

2020年 哈萨克选手爱德华·叶先科在卡塔尔公开赛中勇夺青少年组飞碟双向射击金牌。

2021年 在乌斯卡曼市举行的全国田径锦标赛60米栏决赛中，达维德·埃夫雷莫夫以7.65 秒的成绩刷新全国纪录。

2022年 纪念著名教育家、语言学家、翻译家、突厥学家和阿拉什党领袖之一 阿赫梅特·拜图尔森吾勒诞辰150周年单人自行车马拉松赛在阿斯塔纳举行。

2022年 东哈州技术大学研究团队宣布发明了用于冬季清洁道路和人行道的高效节能设备。

2024年 哈萨克斯坦学校启动了名为“DosbolLike”的防欺凌计划，旨在通过科学手段保障学生安全并提升心理健康。