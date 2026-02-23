哈通社2月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月23日，星期一

2月23日是阳历一年中的第54天，离全年的结束还有311天（闰年则还有312天）。

世界各国/地区节日：

祖国保卫者日 祖国保卫者日是俄罗斯，白俄罗斯和乌克兰等国家的法定假日，为每年的2月23日，全国放假一天。旨在纪念1918年2月23日，苏联红军在彼得格勒南部普斯科夫击退德军的日子。

文莱达鲁萨兰国国庆日 文莱位于亚洲东南部，1988年成为英国殖民地，1984年获得独立。哈萨克斯坦与文莱于2000年5月14日建立外交关系。

塔吉克斯坦祖国保卫者日 每年的2月23日也是塔吉克斯坦的祖国保卫者日，改日旨在纪念塔吉克斯坦国民军建立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃通过了关于设立最高苏维埃主席职位的法令。

1993年 哈萨克斯坦-匈牙利友谊协会在阿拉木图友谊之家成立，旨在加强两国间的民间往来与友谊。

1995年 英国首都伦敦市开设阿拜之家，成为哈萨克斯坦在英国推广文化、举行文学交流的重要窗口。

2007年 曼格斯套州成立了新的行政单位——穆奈勒县，以优化区域管理并适应当地人口增长。

2011年 位于白俄罗斯首都明斯克的雅克布•科拉斯博物馆举行纪念哈萨克伟大诗人江布尔•贾巴耶夫诞辰165周年的文艺晚会。

2011年 作家塔布勒·库里亚斯多部基于解密档案的著作正式出版。这些著作真实地披露了上世纪20-30年代发生的政治镇压与大饥荒历史。

2012年 哈萨克斯坦央行—国家银行加入伊斯兰金融服务委员会。

2012年 哈萨克斯坦正式加入八国集团《防扩散安全倡议》。

2014年 土库曼斯坦在阿克套市开设领事馆。

2015年 哈萨克斯坦成为2015-2017全面禁止核试验条约组织联合轮值主席国。

2017年 哈萨克军官阿斯勒汗·阿曼哈利吾勒因在科特迪瓦维和任务中的卓越表现，获颁联合国勋章。

2018年 为庆祝哈萨克斯坦与欧盟建交25周年，布鲁塞尔举行了展示哈萨克自然风光与城市美景的专题摄影展。

2021年 国家翻译局公共基金执行总裁热万·肯杰汗吾勒表示，谷歌语音翻译服务正式添加哈萨克语。

2022年 哈萨克斯坦当选博洛尼亚进程联合主席国，标志着其高等教育体系在欧洲教育空间获得了国际认可。

2022年 哈萨克斯坦小将阿兰·库尔曼哈利耶夫在捷克青少年乒乓球赛中夺冠。