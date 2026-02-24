19:23, 24 二月 2026 | GMT +5
2月24日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了2月24日坚戈兑换外币平均汇率结果。
33个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 497.24（-0.06坚戈），外汇交易总额为3.7575亿美元（+1.4025亿美元）。交易过程中，最低报价为1:495.50坚戈，最高报价为1:499.78坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 586.74（-1.29坚戈），外汇交易总额为91万欧元（-6.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:582.77坚戈，最高报价为1:588.40坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5045（+0.0368坚戈），外汇交易总额16.7813亿卢布（+10.0173亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4550坚戈，最高报价为1: 6.5350坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.2361坚戈，外汇交易总额5805.1万元（-1.2901亿元）。交易过程中，最低报价为1:72.0300坚戈，最高报价为1: 72.4958坚戈。