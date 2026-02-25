哈通社2月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月25日，星期三

2月25日是阳历一年中的第56天，离全年的结束还有309天（闰年则还有310天）。

世界各国/地区节日：

科威特国庆日 1961年2月25日，科威特宣布独立，这一天被确定为科威特国庆日。

苏里南革命日 这一节日是在1980年的武装革命运动之后被确立的。

格鲁吉亚苏维埃占领日 1921年2月25日，前苏联红军占领格鲁吉亚首都第比利斯，随后宣布格鲁吉亚并入苏联。为纪念在相关暴行中的遇难者，格鲁吉亚于2010年将这一天宣布为纪念日。

匈牙利共产党政权受害者纪念日 匈牙利于2000年通过法案，将这一天定为纪念日，以缅怀在1947年2月25日被前苏联当局迫害的政治人物。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1971年 杰兹卡兹甘铜冶炼厂投产，年产电解铜能力达10万吨，成为当时重要的有色金属基地。

1991年 哈萨克苏维埃部长级会议通过《关于在塞梅市建立放射医学和生态学研究所》的决议。

1993年 原哈萨克苏维埃太空研究所重组为哈萨克斯坦国立航天研究机构。

1994年 哈萨克斯坦共和国与柬埔寨王国正式建交。

1999年 哈萨克斯坦独立后的首次人口普查启动，普查持续至当年3月4日，结果显示当年哈萨克斯坦全境人口为15 673 400人。

2008年 萨肯·赛富林农业技术大学创办了“白帆”学生剧院，旨在通过戏剧形式传承哈萨克文学与精神遗产。

2009年 波兰出版《本尼迪克特·波兰人：从欧洲经哈萨克前往亚洲》一书，首次向世人公开了13世纪欧洲传教士穿越哈萨克草原的历史文献。

2010年 首座共和国石油博物馆，在位于阿拉木图的哈萨克-不列颠大学建立。

2010年 阿拉木图举办了“时间流转中的信件”展，展出了阿拜·库南拜吾勒、乔汗·瓦里罕诺夫等名人的亲笔信函。

2012年 阿斯塔纳开启“突厥世界文化之都”年活动，极大促进了突厥语国家间的文化凝聚力与精神交流。

2013年 哈萨克斯坦国家电视台国产剧《生命长河》开播。

2014年 “永恒的国家”系列活动在阔科谢套文化宫举行。

2014年 哈英理工大学两名女学生在伦敦大学全球统一考试中脱颖而出，分别在计量经济学和劳动经济学科目中取得全球第一的优异成绩。

2015年 阿斯塔纳举办“哈萨克汗国”主题艺术展，展出了包括阿布莱汗佩剑、波列克巴图尔头盔在内的珍贵历史文物。

2016年 哈萨克斯坦最高法院组建下属的司法学院。

2017年 日本Jogmec公司开始在卡拉干达州开展地下资源勘探和开采业务，初期投资达5000万美元。

2018年 第23届平昌冬奥会闭幕，短道速滑选手阿布扎力•阿吉加利耶夫将高举哈萨克斯坦国旗入场。凭借自由滑雪项目选手尤利亚•茄莉谢娃所获得的一枚铜牌，哈萨克斯坦在奖牌榜上，同拉脱维亚和列支敦士登并列第28位。

2019年 哈萨克斯坦青少年代表团在波兰举行的首届冬季波洛尼亚运动会上表现优异，夺得团体总分第三名。

2021年 哈萨克斯坦在新西兰奥克兰设立名誉领事馆，布莱恩·埃什利·约翰逊被任命为名誉领事。

2021年 哈萨克斯坦与中国外交部举行第十九轮领事磋商会议

2021年 突厥斯坦市正式加入世界遗产城市组织。

2023年 哈萨克斯坦外交部发布声明表示，哈方赞同关于政治解决乌克兰危机的中方立场，认为基于《联合国宪章》原则，国家的领土完整、独立和主权原则，这有助于停火止战。

2023年 阿斯塔纳足球俱乐部第六次捧起哈萨克斯坦超级杯冠军奖杯，刷新了该俱乐部的夺冠记录。

2024年 阿拜州高二学生基里尔·科兹洛夫发明了智能摇篮，可通过安卓应用实现自动摇晃、播放音乐及温湿度监测等功能。