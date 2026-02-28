哈通社2月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月28日,星期六

2月28日是阳历一年中的第59天，离全年的结束还有306天（闰年则还有307天）。

世界各国/地区节日：

«内华达-塞梅»国际反核运动日 1989年2月份的两次核试验结束后，近千名年轻人在哈萨克斯坦作家协会会晤并成立首个反核运动，反核运动名字以核试验进行次数最多的两座城市命名。

中国台湾和平纪念日 该日旨在纪念1947年2月28日发生的《228事件》。

阿拉伯国家教师节 每年2月28日为阿拉伯国家教师节，由亚洲和非洲的11个阿拉伯国家庆祝，其中包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚、埃及、约旦、沙特阿拉伯、也门、巴林、阿联酋以及阿曼。

印度科学日 该日旨在纪念1928年著名印度物理学家钱德拉塞卡拉·拉曼发现的一种光子的非弹性散射现象-拉曼效应。

西班牙安达卢西亚日 旨在纪念1980年安达卢西亚获得自治区名位。

苏姆盖特、巴库、占贾冲突牺牲者纪念日 该纪念日旨在纪念1988年2月27-29日期间在发生的苏姆盖特冲突。

国际罕见病日 欧洲罕见病组织eurordis在2008年2月29日发起的活动。由于2月29日每4年才出现一次，因此被作为国际罕见病日。在没有29日的那一年，将2月28日作为该年的国际罕见病日。意在通过各种形式来促进人们对罕见病的认识、关注和理解。

这一天在哈萨克斯坦历史上 ：

1992年 隶属通讯部的哈萨克斯坦电信公司在阿拉木图市同建立国际卫星通信系统的澳大利亚«OTS»公司签署合作协议，哈萨克斯坦正式同全世界建立了通讯联系。

2002年 中亚国家元首在阿拉木图市签署成立中亚合作组织的协议。

2005年 拜塞伊托娃国家歌剧和芭蕾舞剧院举行著名作家伊利亚斯•叶森别尔林诞辰90周年《不败之剑》纪念晚会。

2006年 哈萨克斯坦国家图书馆成立俄罗斯研究中心。

2011年 哈萨克斯坦政府与红十字会与红新月会国际联合会签署在哈萨克斯坦境内管理事务的相关协议。

2012年 哈萨克斯坦代表在布鲁塞尔举行的欧洲-高加索-亚洲运输走廊投资论坛中提出发展«塔什干-奇姆肯特»公路的建议。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于在摩尔多瓦首都基希讷乌开设总领事馆的总统令。