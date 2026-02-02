2月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 505.17（+3.93坚戈），外汇交易总额为4.2519亿美元（-5078.3万美元）。交易过程中，最低报价为1:503.49坚戈，最高报价为1:506.51坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 598.80（+0.88坚戈），外汇交易总额为184.2万欧元（-172.7欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.60坚戈，最高报价为1:600.36坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5783（-0.0608坚戈），外汇交易总额24.6868亿卢布（-19.0153亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5342坚戈，最高报价为1: 6.6353坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.6477（+0.5381坚戈），外汇交易总额2603万元（+811.7万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3700坚戈，最高报价为1: 72.8900坚戈。