哈通社2月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月2日，星期一

2月2日是阳历一年中的第33天，离全年的结束还有332（闰年则还有333）。

世界各国/地区节日

世界湿地日 2月2日是世界湿地日，由国际湿地公约常委会于1996年10月确立，以便开展各种活动来提高公众对湿地的认识，促进湿地保护。 1971年2月2日，在伊朗的拉姆萨尔签署了全球性政府间的保护公约《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》，简称《湿地公约》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1913年 《哈萨克报》哈萨克文阿拉伯字母版首期在奥伦堡发行。

1993年 哈萨克斯坦同欧盟建立外交关系。

2005年 纳扎尔巴耶夫出席阿斯塔纳国际机场新航站楼揭幕仪式。

2012年 欧亚经济委员会开始运作。

2015年 阿拉木图松哈尔国际跳台滑雪场在世界排名中位列第三位。

2017年 哈萨克斯坦代表团在阿拉木图举行的大冬会上获得7枚金牌。

2018年 “全球化时代的数字化议程”欧亚经济联盟国际论坛在阿拉木图市举行。

2018年 根据世界拳击理事会（WBC）、世界拳击协会（WBA）、国际拳击联合会（IBF）和国际拳击组织（IBO）一致决定，哈萨克斯坦拳击手根纳季•戈洛夫金获得年度"拳击传奇"奖。

2022年 参加迪拜世博会的哈萨克斯坦国家馆“世界景象”艺术项目成功入选了吉尼斯世界纪录大全。

2023年 托卡耶夫总统接见国家体育协会主席伊斯拉姆别克·萨勒詹诺夫，强调应制定民族运动项目发展理念。