2月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 503.05（-2.12坚戈），外汇交易总额为2.3166亿美元（-1.9353亿美元）。交易过程中，最低报价为1:501.10坚戈，最高报价为1:504.61坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 595.85（-2.95坚戈），外汇交易总额为42万欧元（-142.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:590.95坚戈，最高报价为1:595.93坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5524（-0.0259坚戈），外汇交易总额14.3517亿卢布（-10.3351亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5150坚戈，最高报价为1: 6.5950坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.5787（-0.0690坚戈），外汇交易总额1.4532亿元（+1.1929亿元）。交易过程中，最低报价为1:72.2963坚戈，最高报价为1: 72.8000坚戈。