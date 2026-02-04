2月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 498.46（-4.59坚戈），外汇交易总额为3.6444亿美元（+1.3278亿美元）。交易过程中，最低报价为1:496.50坚戈，最高报价为1:500.70坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 589.08（-6.77坚戈），外汇交易总额为970.3万欧元（+928.3欧元）。交易过程中，最低报价为1:586.48坚戈，最高报价为1:591.85坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4776（-0.0748坚戈），外汇交易总额50.0869亿卢布（+35.7351亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4460坚戈，最高报价为1: 6.5180坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.7770（-0.8017坚戈），外汇交易总额1630.8万元（-1.2901亿元）。交易过程中，最低报价为1:71.6159坚戈，最高报价为1: 72.1300坚戈。