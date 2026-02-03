哈通社2月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月3日,星期二

2月3日是公历年的第34天，离一年的结束还有331天（闰年是332天）。

世界各国/地区节日：

春日大社万灯笼节 奈良的春日大社在2月3日和8月14日、15日这三天，从18：30到21：00，会把寺院内的3000余盏灯笼全部点亮。这项活动从800年前开始一直延续至今，院内部分灯笼是战国时代的武将（武士）所供奉的，大多数则来自于普通市民。

日本撒豆节 2月3日是立春的前一天，在日语里称为«节分»，据说是«分开两个季节»的意思。立春将至，确实觉得阳光暖煦起来。«节分»这天最盛大的活动是撒豆，东京各地的寺院和神社都举办撒豆活动，往往吸引大批市民参加。节分在日本是指各季节的分际，即立春、立夏、立秋、立冬的前一天，但在江户时代后常特指立春的前一天。

莫桑比克英雄日 每年2月3日是莫桑比克英雄日，该纪念日旨在纪念1975年为国家独立牺牲的战士们。

泰国退伍军人节 该节日在泰国退伍军人组织成立1周年之际设立的，庆祝活动通常在首都曼谷的胜利纪念碑前举行。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1990年 哈萨克斯坦国家奥委会正式成立，并于1992年得到国际奥委会承认。

1992年 美国驻哈大使馆在阿拉木图市举行开馆仪式。

2005年 哈萨克斯坦-美国分析与预测研究所在阿拉木图市成立。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统同前乌克兰总统维克多·尤先科共同出席在基辅举行的乌克兰«哈萨克斯坦年»活动开幕仪式。

2010年 阿斯塔纳独立宫举行《丝绸之路-中国丝绸艺术展》。

2010年 阿斯塔纳和平和谐宫举行由德国外交部与歌德学院共同组织的哈萨克斯坦«德国年»开幕仪式。

2015年 哈萨克斯坦人民和睦大会科学研究委员会在文化和体育部支持下公布«民族政治词典»。

2016年 国际铁路联盟大会在巴黎举行，大会通过哈萨克斯坦加入MERITS-PRIFIS项目的相关协议。

2018年 哈萨克斯坦闯入欧洲室内足球锦标赛8强。

2019年 哈萨克斯坦小将叶列娜•热巴金娜夺得ITF朗瑟士敦站冠军。

2021年 哈萨克斯坦开始启动«SOS»紧急求助按钮。