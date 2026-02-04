哈通社2月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月4日,星期三

2月4日是公历年的第35天，离一年的结束还有330天（闰年是331天）。

世界各国/地区节日：

斯里兰卡独立日1948年2月4日斯里兰卡正式宣布独立，成为英联邦的自治领，定国名为锡兰。1972年5月22日改国名为斯里兰卡共和国。1978年8月16日新宪法颁布，改国名为斯里兰卡民主社会主义共和国。哈萨克斯坦与斯里兰卡于1992年6月15日建立外交关系。

世界癌症日 世界癌症日是由国际抗癌联盟（UICC）于2000年发起的，活动时间定于每年的2月4日，旨在倡导新的方法促进各组织间的合作，加快癌症研究、预防及治疗等领域的进展，为人类造福。预防癌症和提高癌症患者生活质量是«世界癌症日»反复出现的主题。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与孟加拉国正式建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦与马耳他正式建立外交关系。

2009年 欧亚经济共同体国家间理事会（国家元首级）决定成立高科技中心，并通过了该中心的基本工作原则。

2010年 阿尔法拉比国立大学成为通过国家认证的首个高等教育学院。

2011年 哈萨克斯坦在法国巴黎正式加入《巴黎抗癌宪章》。

2016年 古米列夫国立欧亚大学在国家航天中心开设实验室。

2018年 哈萨克斯坦代表团在德黑兰举行的第八届亚洲室内田径锦标赛中获得12枚奖牌（7金4银1铜），位居奖牌榜榜首。

2019年 哈萨克斯坦总统战略研究所（KazISS）首次入围国际极具权威性的全球智库评价报告——由美国宾夕法尼亚大学«智库研究项目»（TTCSP）研究编写的《全球智库报告》（Global Go To Think Tank Index Report）。

2020年 英国作家J·K·罗琳创作的长篇奇幻小说《哈利·波特》系列哈萨克文译本出版。