哈通社2月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月6日，星期五

2月6日是阳历一年中的第37天，离全年的结束还有328（闰年则还有329）。

世界各国/地区节日

国际萨米人日 该节日旨在纪念1917年在挪威特隆赫姆市举行的萨米全体会议。萨米人也称拉普人，是北欧地区的原住民，欧洲最大的原住民族群之一，也是欧洲目前仅存的游牧民族。

怀唐伊日 怀唐伊日是新西兰的一个纪念日，日期为每年2月6日，纪念新西兰建立的文本--怀唐伊条约的签署。《怀唐伊条约》于1840年签订后，新西兰成为英国殖民地。1940年举行了条约签订百年庆典，但由于二战的缘故参加者不多。该纪念日自1947年起每年庆祝一次。自1952年起总督参加庆祝活动，1958年起首相亦参加，虽然不是每年。1957年新西兰工党的大会上，怀唐伊日被提议成为公共节日。随着1960年工党赢得大选，怀唐伊日法案获得通过。1974年成为国家节日，命名为«新西兰日»，1976年则通过法案取消了重命名。

鲍勃·马利纪念日 鲍勃·马利（Bob Marley，1945年2月6日-1981年5月11日），生于生于牙买加圣安妮，牙买加唱作歌手，雷鬼乐鼻祖，拉斯塔法教徒。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1975年 哈萨克斯坦境内首个德语剧院正式成立。

2003年 哈萨克斯坦电影节在伦敦开幕。

2008年 纳扎尔巴耶夫发表题为《提高哈萨克斯坦人民的生活水平是国家政策的主要目标》国情咨文。

2011年 第7届亚冬会闭幕仪式在阿拉木图市乔拉克体育馆举行。

2011年 哈萨克斯坦队打破冬季亚运会金牌记录，哈萨克斯坦队金牌总数达29枚。

2010年 阿拉木图市举行ICF国际教练周活动。

2013年 西班牙国王胡安·卡洛斯一世邀请纳扎尔巴耶夫出席招待会。

2017年 叙利亚问题技术性会谈在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦创造欧洲室内足球锦标赛新纪录。

2018年 拉丁字母哈萨克文文献展在塔拉兹举行。

2019年 国家心脏外科研究中心完成首列在心脏安装无线血液循环器手术。

2020年 阿布纳希尔·阿尔法拉比诞辰1150年框架下，国家图书馆开设阿尔法拉比科研中心。

2020年 哈萨克斯坦成立社会经济改革分析和监管中心。

2023年 托卡耶夫总统同土耳其总统埃尔多安通电话，表示哈萨克斯坦将紧急派遣救援人员和医务人员协助土耳其受灾地区开展搜救工作。

2023年 哈萨克斯坦柔道协会发布消息，宣布哈萨克斯坦赢得了柔道大满贯赛举办权。