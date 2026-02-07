哈通社2月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月7日，星期六

2月7日是阳历一年中的第38天，离全年的结束还有327（闰年则还有328）。

世界各国节日

缅甸掸邦节 1948年1月4日，联合独立成功，缅甸联邦诞生。 国家依《缅甸联邦宪法》运作。 是年，为配合缅甸联邦的国体，掸邦政府把2月7日“掸国庆日”改名为“掸邦节”，掸邦之名一直沿用至今。 1948年，缅甸联邦第一任联邦总统由掸邦掸族土司王苏瑞泰担任。

格林纳达独立日 格林纳达于1974年2月7日宣布独立，同年加入联合国。每年2月7日格林纳达都会举行隆重纪念活动庆祝独立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1964年 钦吉斯·艾特玛托夫的作品《母亲-她-母亲》首演在哈萨克学术戏剧剧院举行。

1992年 阿拉木图市第139学校以诗人、语言学家、民族导师阿赫梅特·拜图尔森吾勒的名字命名。

2009年 集体安全条约组织峰会通过了关于建立集体快速反应部队的决定。快速反应部队由独联体集体安全条约组织成员国的机动部队、护法机构、安全机构和紧急情况部门的人员组成。快速反应部队在和平时期各自在常驻地点驻扎，一旦出现特殊情况，将根据集体安全理事会决定进行部署。

2013年 哈萨克斯坦和萨摩亚就建立外交关系签署联合公报。

2014年 哈萨克电影《和谐课程》和 《老头儿》在伊朗第 32 届 Fajr 国际电影节上荣获大奖。

2017年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了改变阿斯塔纳市边界的法令。

2017年 国际突厥学院发布了《濒危突厥语》多卷本。来自 26 个国家的 130 名学者受邀参与该项目。

2018年 IT初创企业国际科技园 Astana Hub为有才华的企业家推出了一项独特的免费计划，在该计划中，他们可以得到经验丰富的企业家的指导。

2019年 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮在第二届世界最佳才艺表演中获得98分（满分100 分）。

2020年 带有 Fregat-M助推器和34颗 OneWeb卫星的联盟 2.1b运载火箭从拜科努尔航天中心的第31平台发射。

2022年 哈萨克斯坦成立了国内企业家理事会，其为直属哈萨克斯坦政府的咨询和协商机构。

2023年 歌手迪玛希·库达依别尔艮宣布将Stranger个人巡演部分收入捐给土耳其灾民。当地时间2023年2月6日凌晨4时17分，土耳其南部接壤叙利亚边境的地区发生强烈地震。此次地震包括土耳其和叙利亚在内共造成近6万人死亡。

2023年 根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦紧急情况部组建的一支专业救援队启程前往土耳其，协助兄弟国家开展灾区救援任务。