哈通社2月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2月9日，星期一

2月9日是阳历一年中的第340天，离全年的结束还有325（闰年则还有326）。

世界各国/地区节日

国际牙医日 每年2月9日为国际牙医日，该日旨在纪念牙痛女神-圣阿波罗尼亚。传说中，人们牙痛时会向圣阿波罗尼亚祈祷，并会立即停止牙痛。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1925年 哈萨克斯坦正式从奥伦堡迁都至克孜勒奥尔达。

1985年 哈萨克斯坦作家协会设立了“穆哈哈利·马卡塔耶夫奖”。

1993年 哈萨克斯坦与约旦正式建立外交关系。

1994年 《关于哈萨克斯坦共和国科学院地位和科学家国家支持措施》法案获批。

2000年 穆哈哈利·马卡塔耶夫《Аманат》诗集获得国家奖状。

2002年 纳扎尔巴耶夫对印度进行了正式访问。访问之际，德里市政府将一条城市街道命名为"阿拜·库南巴耶夫街"。

2010年 "哈萨克斯坦：大众媒体和公民社会自由"研讨会在位于布鲁塞尔的欧洲议会大楼举行。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统签署《国家青年政策》法案。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在中国湖南卫视《歌手2017》节目第四期中获得第三名。

2018年 哈萨克斯坦代表团参加平昌冬奥会入场式。

2019年 位于波兰希维切市的语言-科技大学开设阿拜文化中心。

2021年 国际突厥学院9日举办了"东方之星"活动，以纪念伟大思想家、诗人阿里希尔·纳沃伊诞辰580周年。

2022年 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）成立了 "新哈萨克斯坦"议员团，其宗旨是提高议会工作水平并监督总统指示落实情况。

2022年 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦签署了建立议会间合作理事会协议。

2023年 经过两天的紧急筹款，哈萨克斯坦民众筹资1800万坚戈购置40座毡房，将之捐赠给土耳其震区受灾民众。